Кабмин ФРГ набросился на Кремль из-за «Северного потока»

03 августа 2022 в 17:46 Размер текста - 17 +

Бюхнер заявил, что для турбины для «Северного потока» не нужны документы, подтверждающие ее отсутствие в санкционных списках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Поставка турбины для «Северного потока» не попадает под ограничения, поэтому для нее не нужны документы, подтверждающие ее отсутствие в санкционных списках. Такое заявление на брифинге сделал заместитель официального представителя Кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер в ответ на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. «Такой документ не нужен по определению, потому что она [турбина] не является частью санкционного режима, поскольку поставки газа из России в Европу. Таким образом, поставки [в Россию] необходимого для этого оборудования не охвачены санкционным режимом ЕС», — приводит ответ Бюхнера Пескову РИА «Новости». Ранее Песков заявил, что для импорта турбины Siemens для «Северного потока» компания «Газпром» должна получить документы. Они должны подтверждать, что она не будет находиться под санкциями. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что отремонтированную турбину для «Северного потока» готовы отправить из Германии в Россию. У ФРГ нет причин, по которым она бы не могла это сделать. Однако, словам главы Siemens Energy, для транспортировки турбины все еще не хватает документов.

Поставка турбины для «Северного потока» не попадает под ограничения, поэтому для нее не нужны документы, подтверждающие ее отсутствие в санкционных списках. Такое заявление на брифинге сделал заместитель официального представителя Кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер в ответ на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. «Такой документ не нужен по определению, потому что она [турбина] не является частью санкционного режима, поскольку поставки газа из России в Европу. Таким образом, поставки [в Россию] необходимого для этого оборудования не охвачены санкционным режимом ЕС», — приводит ответ Бюхнера Пескову РИА «Новости». Ранее Песков заявил, что для импорта турбины Siemens для «Северного потока» компания «Газпром» должна получить документы. Они должны подтверждать, что она не будет находиться под санкциями. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что отремонтированную турбину для «Северного потока» готовы отправить из Германии в Россию. У ФРГ нет причин, по которым она бы не могла это сделать. Однако, словам главы Siemens Energy, для транспортировки турбины все еще не хватает документов.