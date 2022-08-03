Шольц: турбина для «Северного потока» готова к отправке из ФРГ

Олаф Шольц съездил на осмотр турбиныФото: Bundesregierung\Denzel
Отремонтированную турбину для «Северного потока» готовы отправить из Германии в Россию. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, который приехал на осмотр на предприятие Siemens в немецком Мюльхайме-на-Руре.
«Она прекрасно подготовлена — и препятствий для подключения нет. Со стороны Германии нет причин, по которым турбина не могла бы быть отправлена в Россию. Транспортировка турбины на самом деле очень простая вещь, „Газпрому“ нужно на самом деле сказать, что он этого хочет», — заявил Шольц, трансляция велась на youtube-канале Tagesschau. По словам главы Siemens Energy, для транспортировки турбины все еще не хватает документов.
Поставки по «Северному потоку» сократились из-за ремонтных работ и ожидания, пока турбину от Siemens привезут после ремонта из Канады. В «Газпроме» обвинили компанию в невыполнении ремонта, но в Siemens Energy опровергли неисправность, передает телеканал 360. Запад не может внятно прояснить статус турбин Siemens, цитирует RT главу МИД РФ Сергея Лаврова.
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Отремонтированную турбину для «Северного потока» готовы отправить из Германии в Россию. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, который приехал на осмотр на предприятие Siemens в немецком Мюльхайме-на-Руре. «Она прекрасно подготовлена — и препятствий для подключения нет. Со стороны Германии нет причин, по которым турбина не могла бы быть отправлена в Россию. Транспортировка турбины на самом деле очень простая вещь, „Газпрому“ нужно на самом деле сказать, что он этого хочет», — заявил Шольц, трансляция велась на youtube-канале Tagesschau. По словам главы Siemens Energy, для транспортировки турбины все еще не хватает документов. Поставки по «Северному потоку» сократились из-за ремонтных работ и ожидания, пока турбину от Siemens привезут после ремонта из Канады. В «Газпроме» обвинили компанию в невыполнении ремонта, но в Siemens Energy опровергли неисправность, передает телеканал 360. Запад не может внятно прояснить статус турбин Siemens, цитирует RT главу МИД РФ Сергея Лаврова.