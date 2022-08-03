Шольц: турбина для «Северного потока» готова к отправке из ФРГ

03 августа 2022 в 12:57 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц съездил на осмотр турбины Фото: Bundesregierung\Denzel Отремонтированную турбину для «Северного потока» готовы отправить из Германии в Россию. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, который приехал на осмотр на предприятие Siemens в немецком Мюльхайме-на-Руре. «Она прекрасно подготовлена — и препятствий для подключения нет. Со стороны Германии нет причин, по которым турбина не могла бы быть отправлена в Россию. Транспортировка турбины на самом деле очень простая вещь, „Газпрому“ нужно на самом деле сказать, что он этого хочет», — заявил Шольц, трансляция велась на youtube-канале Tagesschau. По словам главы Siemens Energy, для транспортировки турбины все еще не хватает документов. Поставки по «Северному потоку» сократились из-за ремонтных работ и ожидания, пока турбину от Siemens привезут после ремонта из Канады. В «Газпроме» обвинили компанию в невыполнении ремонта, но в Siemens Energy опровергли неисправность, передает телеканал 360. Запад не может внятно прояснить статус турбин Siemens, цитирует RT главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Отремонтированную турбину для «Северного потока» готовы отправить из Германии в Россию. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, который приехал на осмотр на предприятие Siemens в немецком Мюльхайме-на-Руре. «Она прекрасно подготовлена — и препятствий для подключения нет. Со стороны Германии нет причин, по которым турбина не могла бы быть отправлена в Россию. Транспортировка турбины на самом деле очень простая вещь, „Газпрому“ нужно на самом деле сказать, что он этого хочет», — заявил Шольц, трансляция велась на youtube-канале Tagesschau. По словам главы Siemens Energy, для транспортировки турбины все еще не хватает документов. Поставки по «Северному потоку» сократились из-за ремонтных работ и ожидания, пока турбину от Siemens привезут после ремонта из Канады. В «Газпроме» обвинили компанию в невыполнении ремонта, но в Siemens Energy опровергли неисправность, передает телеканал 360. Запад не может внятно прояснить статус турбин Siemens, цитирует RT главу МИД РФ Сергея Лаврова.