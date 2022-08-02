На курганском заводе бывшего мэра из-за нарушений погиб рабочий

На предприятии, принадлежащем бывшему мэру Сергею Князеву, погиб сотрудник на разгрузке бревен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Трудовая инспекция Курганской области выявила повлекшие смерть человека нарушения на лесозаготовительном предприятии, одним из учредителей которого является бывший глава Каргапольского района Сергей Князев. Информацию сообщили в региональном управлении.

Провести расследование инспекцию заставил смертельный случай на лесоперерабатывающем комплексе Кособродского деревообрабатывающего завода. «Основная причина несчастного случая — неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в нарушении требований по охране труда <…>, а также недостаточная организация и проведение подготовки работников по охране труда», — пишет пресс-служба регионального управления.

Работник предприятия погиб в июне текущего года. Мужчина разгружал лесоматериалы с машины и его придавило одним из упавших бревен. Пострадавший умер от травм на месте происшествия до приезда медработников.

Работа комиссии постановила, что причиной несчастного случая стали нарушения в охране труда на такого рода предприятиях. Лица, отвечающие за охрану труда, могут быть привлечены к ответственности

Ранее URA.RU сообщало, что на севере погиб бульдозерист из Курганской области. 37-летний мужчина на вахте, нарушив трудовые распоряжения, попал под лебедку трубоукладчика, что закончилось его смертью.