Курганец погиб на вахте в ХМАО

14 июля 2022 в 11:32 Размер текста - 17 +

В первом полугодии 2022 года на производстве погибли два курганца, еще восемь получили тяжелые травмы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Машинист бульдозера из Кургана погиб на рабочем месте в Нефтеюганском районе ХМАО в результате травматической ампутации руки. Об этом сообщает департамент экономического развития, предпринимательства и торговли Кургана, приводя итоги производственного травматизма за первое полугодие 2022 года. «Машинист бульдозера 1985 г. р. (АО „Уралсибгидрострой“, г. Курган) погиб в Нефтеюганском районе ХМАО-Югра в результате травматической ампутации руки из-за накручивания рукава одежды на карданный вал привода лебедки трубоукладчика. Причины: нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в выполнении работы, не порученной непосредственным руководителем работ», — говорится в сообщении департамента. Всего в указанный период при несчастных случаях на производстве погибли два курганца. Второй смертельный случай произошел с работником ООО «Курганхиммаш». Стропальщик погиб в результате падения на него крюковой подвески грузоподъемного механизма. Расследование происшествия не завершено. Восемь курганцев получили на производстве тяжелые травмы. В одном случае, аккумуляторщик ПАО «Курганмашзавод» подрался с другим работником. Мужчина в грубой оскорбительной форме пытался побудить старшего мастера соблюдать требования пожарной безопасности на пожароопасном участке. В департаменте подчеркнули, что работодатель обязан уделять особое внимание охране труда в организации, проводить расследование всех несчастных случаев на производстве и оформлять результаты проведенного расследования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Машинист бульдозера из Кургана погиб на рабочем месте в Нефтеюганском районе ХМАО в результате травматической ампутации руки. Об этом сообщает департамент экономического развития, предпринимательства и торговли Кургана, приводя итоги производственного травматизма за первое полугодие 2022 года. «Машинист бульдозера 1985 г. р. (АО „Уралсибгидрострой“, г. Курган) погиб в Нефтеюганском районе ХМАО-Югра в результате травматической ампутации руки из-за накручивания рукава одежды на карданный вал привода лебедки трубоукладчика. Причины: нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в выполнении работы, не порученной непосредственным руководителем работ», — говорится в сообщении департамента. Всего в указанный период при несчастных случаях на производстве погибли два курганца. Второй смертельный случай произошел с работником ООО «Курганхиммаш». Стропальщик погиб в результате падения на него крюковой подвески грузоподъемного механизма. Расследование происшествия не завершено. Восемь курганцев получили на производстве тяжелые травмы. В одном случае, аккумуляторщик ПАО «Курганмашзавод» подрался с другим работником. Мужчина в грубой оскорбительной форме пытался побудить старшего мастера соблюдать требования пожарной безопасности на пожароопасном участке. В департаменте подчеркнули, что работодатель обязан уделять особое внимание охране труда в организации, проводить расследование всех несчастных случаев на производстве и оформлять результаты проведенного расследования.