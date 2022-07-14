Курганец погиб на вахте в ХМАО

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Разное. Курган, ковш экскаватора, ковш бульдозера, бордюры, раскопки
В первом полугодии 2022 года на производстве погибли два курганца, еще восемь получили тяжелые травмы Фото:

Машинист бульдозера из Кургана погиб на рабочем месте в Нефтеюганском районе ХМАО в результате травматической ампутации руки. Об этом сообщает департамент экономического развития, предпринимательства и торговли Кургана, приводя итоги производственного травматизма за первое полугодие 2022 года.

«Машинист бульдозера 1985 г. р. (АО „Уралсибгидрострой“, г. Курган) погиб в Нефтеюганском районе ХМАО-Югра в результате травматической ампутации руки из-за накручивания рукава одежды на карданный вал привода лебедки трубоукладчика. Причины: нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в выполнении работы, не порученной непосредственным руководителем работ», — говорится в сообщении департамента.

Всего в указанный период при несчастных случаях на производстве погибли два курганца. Второй смертельный случай произошел с работником ООО «Курганхиммаш». Стропальщик погиб в результате падения на него крюковой подвески грузоподъемного механизма. Расследование происшествия не завершено.

Восемь курганцев получили на производстве тяжелые травмы. В одном случае, аккумуляторщик ПАО «Курганмашзавод» подрался с другим работником. Мужчина в грубой оскорбительной форме пытался побудить старшего мастера соблюдать требования пожарной безопасности на пожароопасном участке. В департаменте подчеркнули, что работодатель обязан уделять особое внимание охране труда в организации, проводить расследование всех несчастных случаев на производстве и оформлять результаты проведенного расследования.

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Машинист бульдозера из Кургана погиб на рабочем месте в Нефтеюганском районе ХМАО в результате травматической ампутации руки. Об этом сообщает департамент экономического развития, предпринимательства и торговли Кургана, приводя итоги производственного травматизма за первое полугодие 2022 года. «Машинист бульдозера 1985 г. р. (АО „Уралсибгидрострой“, г. Курган) погиб в Нефтеюганском районе ХМАО-Югра в результате травматической ампутации руки из-за накручивания рукава одежды на карданный вал привода лебедки трубоукладчика. Причины: нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в выполнении работы, не порученной непосредственным руководителем работ», — говорится в сообщении департамента. Всего в указанный период при несчастных случаях на производстве погибли два курганца. Второй смертельный случай произошел с работником ООО «Курганхиммаш». Стропальщик погиб в результате падения на него крюковой подвески грузоподъемного механизма. Расследование происшествия не завершено. Восемь курганцев получили на производстве тяжелые травмы. В одном случае, аккумуляторщик ПАО «Курганмашзавод» подрался с другим работником. Мужчина в грубой оскорбительной форме пытался побудить старшего мастера соблюдать требования пожарной безопасности на пожароопасном участке. В департаменте подчеркнули, что работодатель обязан уделять особое внимание охране труда в организации, проводить расследование всех несчастных случаев на производстве и оформлять результаты проведенного расследования.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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