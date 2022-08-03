Крупнейший вуз Пермского края повысил плату за обучение

Новые расценки за обучение вуз опубликовал на своем сайте Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский политехнический университет (ПНИПУ), являющийся крупнейшим вузом в крае, повысил стоимость обучения в новом учебном году. Приказ и. о. ректора вуза Анатолия Ташкинова размещен на сайте университета.

«Приказываю: установить на 2022/23 учебный год стоимость обучения за счет средств физических и юридических лиц по очной форме для граждан РФ и иностранных граждан, поступивших на 1 курс», — сказано в приказе. В документе уточняется, что стоимость обучения для иностранных граждан выше, чем для граждан РФ.

Так, студентам бакалавриата, получающим специальность «Нефтегазовое дело» придется заплатить 179 (иностранцам) и 174 (россиянам) тысячи рублей. Стоимость обучения на направлении «Системы управления движением и навигация» стоит 202 тысячи рублей для иностранных граждан и 197 тысяч рублей — для граждан РФ.

На специалитете самым дорогим направлением стало «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное вооружение» (202 тысячи рублей для иностранцев и 197 тысяч рублей — для россиян). На магистратуре обучение для первокурсников по большинству направлений обойдется в 157и 152 тысячи рублей.

В прошлом учебном году стоимость получения специальностей в вузе для иностранных граждан и для граждан РФ была одинаковой. К примеру, обучение на направлении «Нефтегазовое дело» (бакалавриат) стоило для первокурсников 160 тысяч рублей. А обучение специальности «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное вооружение» составляло 180 тысяч рублей в год.

Подорожало в ПНИПУ обучение и для тех, кто получает образование по очно-заочной и заочной формам обучения по ускоренным программам. В 2021-22 учебном году оно составляло 67 и 57 тысяч рублей в год. В нынешнем году студентам придется заплатить на 5 тысяч рублей больше.