Врач Горина: внезапные синяки указывают на проблемы с кровью

03 августа 2022 в 18:20 Размер текста - 17 +

Возникающие внезапно синяки указывают на проблемы с кровью Фото: Анна Майорова © URA.RU Возникающие внезапно синяки могут быть следствием плохой свертываемости крови, заболеваний печени, онкологических заболеваниях, в том числе рака крови, а также ряде других причин. Об этом URA.RU рассказала врач общей практики, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Елена Горина. «При плохой свертываемости крови даже незначительный удар вызывает обширный синяк. Такая патология может быть следствием заболеваний печени, которая вырабатывает белки свертывания крови, или длительного приема препаратов-антикоагулянтов, которые разжижают кровь. При онкологических заболеваниях, в том числе при раке крови, из-за падения уровня тромбоцитов также часто появляются патологические синяки. Кровоизлияния при таких недугах могут стать первыми симптомами, позволяющими выявить и остановить болезнь», — объяснила Елена Горина. Врач добавила, что причинами патологических синяков также может быть ломкость сосудов, дефицит витаминов. «Повышенная ломкость стенок сосудов появляется из-за дефицита витаминов С и К. Витамин С является мощным антиоксидантом: он ликвидирует свободные радикалы, разрушительно действующие на сосуды. Нехватка витамина К также повышает вероятность развития кровотечений и сердечно-сосудистых заболеваний. Причина патологических синяков, которые появляются без значимых повреждений, скрыта внутри организма. Поэтому если вы обнаружили на первый взгляд „беспричинные“ синяки, срочно обратитесь к врачу», — подытожила Горина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Возникающие внезапно синяки могут быть следствием плохой свертываемости крови, заболеваний печени, онкологических заболеваниях, в том числе рака крови, а также ряде других причин. Об этом URA.RU рассказала врач общей практики, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Елена Горина. «При плохой свертываемости крови даже незначительный удар вызывает обширный синяк. Такая патология может быть следствием заболеваний печени, которая вырабатывает белки свертывания крови, или длительного приема препаратов-антикоагулянтов, которые разжижают кровь. При онкологических заболеваниях, в том числе при раке крови, из-за падения уровня тромбоцитов также часто появляются патологические синяки. Кровоизлияния при таких недугах могут стать первыми симптомами, позволяющими выявить и остановить болезнь», — объяснила Елена Горина. Врач добавила, что причинами патологических синяков также может быть ломкость сосудов, дефицит витаминов. «Повышенная ломкость стенок сосудов появляется из-за дефицита витаминов С и К. Витамин С является мощным антиоксидантом: он ликвидирует свободные радикалы, разрушительно действующие на сосуды. Нехватка витамина К также повышает вероятность развития кровотечений и сердечно-сосудистых заболеваний. Причина патологических синяков, которые появляются без значимых повреждений, скрыта внутри организма. Поэтому если вы обнаружили на первый взгляд „беспричинные“ синяки, срочно обратитесь к врачу», — подытожила Горина.