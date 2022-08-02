Депутата Госдумы из Челябинска объявили в розыск после приговора

03 августа 2022 в 18:41 Размер текста - 17 +

Вадим Белоусов отключил телефон и пропал Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело депутата Госдумы Вадима Белоусова Депутата Госдумы из Челябинска Вадима Белоусова, осужденного 3 августа за получение взяток на сумму 3, 253 млрд рублей, объявили в розыск из-за неявки на оглашение приговора. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России. «Мера пресечения Белоусову изменена с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, он объявлен в розыск. Кроме того, конфисковано недвижимое имущество и денежные средства на счетах Белоусова и Бутаковой в банках, в том числе 52 квартиры и 3 нежилых помещения в Челябинске, 76 долей в общей долевой собственности на земельные участки и квартиры в Челябинске», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства. Судом установлено, что мая 2010 года по январь 2014 года Белоусов и Бутакова в составе организованной преступной группы получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание содействия и общего покровительства при заключении государственных и муниципальных контрактов по строительству дорог в регионе. Сумма взятки составила более 3 млрд рублей. Ранее стало известно, что Вадим Белоусов приговорен к 10 годам колонии и штрафу в 500 млн рублей. Он не явился на второй день оглашения приговора. Его теща Маргарита Бутакова, которой 80 лет, получила пять лет условно и штраф 500 млн рублей. В срок наказания зачтено время содержания под стражей.

Депутата Госдумы из Челябинска Вадима Белоусова, осужденного 3 августа за получение взяток на сумму 3, 253 млрд рублей, объявили в розыск из-за неявки на оглашение приговора. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России. «Мера пресечения Белоусову изменена с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, он объявлен в розыск. Кроме того, конфисковано недвижимое имущество и денежные средства на счетах Белоусова и Бутаковой в банках, в том числе 52 квартиры и 3 нежилых помещения в Челябинске, 76 долей в общей долевой собственности на земельные участки и квартиры в Челябинске», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства. Судом установлено, что мая 2010 года по январь 2014 года Белоусов и Бутакова в составе организованной преступной группы получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание содействия и общего покровительства при заключении государственных и муниципальных контрактов по строительству дорог в регионе. Сумма взятки составила более 3 млрд рублей. Ранее стало известно, что Вадим Белоусов приговорен к 10 годам колонии и штрафу в 500 млн рублей. Он не явился на второй день оглашения приговора. Его теща Маргарита Бутакова, которой 80 лет, получила пять лет условно и штраф 500 млн рублей. В срок наказания зачтено время содержания под стражей.