Депутат Госдумы из Челябинска получил 10 лет колонии за взятку

03 августа 2022 в 17:38 Размер текста - 17 +

На оглашение приговора явился только адвокат Вадима Белоусова (справа на фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело депутата Госдумы Вадима Белоусова Московский городской суд 3 августа огласил приговор депутату Госдумы из Челябинска Вадиму Белоусову и его теще Маргарите Бутаковой, обвиняемым в получении взяток. Их признали виновными в получении более 3 млрд рублей откатов и приговорили к реальным срокам лишения свободы. «Депутата Госдумы Вадима Белоусова приговорили к 10 годам лишения свободы по делу о получении взятки в 3 миллиарда рублей», — говорится в сообщении ТАСС. Белоусов на оглашение приговора не явился. Также уточняется, что ему назначен штраф в 500 млн рублей. Его теща Маргарита Бутакова приговорена к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 500 млн рублей. Ранее стало известно, что гособвинитель в прениях просил назначить Белоусову 14 лет в колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей и лишить его медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Бутаковой, с учетом ее возраста и заболеваний — в виде лишения свободы на четыре года в колонии общего режима со штрафом в 500 млн рублей. Вадим Белоусов вину в совершении преступления не признал. 2 августа он вместе с адвокатами явился на оглашение приговора. Тогда же стало понятно, что вердикт будет обвинительным. 3 августа Белоусов в суд не пришел, его сотовый телефон отключен. Его адвокат сообщил суду, что Белоусов занят на запланированных встречах.

Московский городской суд 3 августа огласил приговор депутату Госдумы из Челябинска Вадиму Белоусову и его теще Маргарите Бутаковой, обвиняемым в получении взяток. Их признали виновными в получении более 3 млрд рублей откатов и приговорили к реальным срокам лишения свободы. «Депутата Госдумы Вадима Белоусова приговорили к 10 годам лишения свободы по делу о получении взятки в 3 миллиарда рублей», — говорится в сообщении ТАСС. Белоусов на оглашение приговора не явился. Также уточняется, что ему назначен штраф в 500 млн рублей. Его теща Маргарита Бутакова приговорена к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 500 млн рублей. Ранее стало известно, что гособвинитель в прениях просил назначить Белоусову 14 лет в колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей и лишить его медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Бутаковой, с учетом ее возраста и заболеваний — в виде лишения свободы на четыре года в колонии общего режима со штрафом в 500 млн рублей. Вадим Белоусов вину в совершении преступления не признал. 2 августа он вместе с адвокатами явился на оглашение приговора. Тогда же стало понятно, что вердикт будет обвинительным. 3 августа Белоусов в суд не пришел, его сотовый телефон отключен. Его адвокат сообщил суду, что Белоусов занят на запланированных встречах.