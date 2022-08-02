Депутат Госдумы из Челябинска не явился на оглашение приговора

Обвиняемый в получении взяток депутат Госдумы из Челябинска Вадим Белоусов не явился на второй день оглашения приговора по своему уголовному делу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Московского городского суда.
«В судебное заседание Белоусов действительно не явился, его адвокат пояснил причину отсутствия занятостью и ранее запланированными рабочими встречами. Вторая подсудимая Маргарита Бутакова находится в зале суда», — сообщили в пресс-службе.
Сотовый телефон Вадима Белоусова выключен. Белоусова и его тещу Маргариту Бутакову обвиняют в получении взяток на 3 млрд рублей. Вину политик не признает, его представители процесс не комментируют. Приговор начали оглашать 2 августа, после этого стало понятно, что он будет обвинительным.
Гособвинитель в прениях просил назначить Белоусову наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в колонии строгого режима со штрафом в размере 500 млн рублей, а также лишить его медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Бутаковой, с учетом ее возраста и хронических заболеваний, — в виде лишения свободы сроком на 4 года в колонии общего режима со штрафом в 500 млн рублей.
Ранее Белоусов, представляющий в парламенте Удмуртскую республику и Кировскую область по спискам партии «Справедливая Россия — За правду», был выдвинут на пост главы Удмуртии. Такое решение было принято на съезде регионального отделения партии.
Оглашение приговора продолжилось без Вадима Белоусова, который днем ранее слушал приговор рядом со своим адвокатом справа за первым столом
Московские суды общей юрисдикции, Telegram
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Обвиняемый в получении взяток депутат Госдумы из Челябинска Вадим Белоусов не явился на второй день оглашения приговора по своему уголовному делу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Московского городского суда. «В судебное заседание Белоусов действительно не явился, его адвокат пояснил причину отсутствия занятостью и ранее запланированными рабочими встречами. Вторая подсудимая Маргарита Бутакова находится в зале суда», — сообщили в пресс-службе. Сотовый телефон Вадима Белоусова выключен. Белоусова и его тещу Маргариту Бутакову обвиняют в получении взяток на 3 млрд рублей. Вину политик не признает, его представители процесс не комментируют. Приговор начали оглашать 2 августа, после этого стало понятно, что он будет обвинительным. Гособвинитель в прениях просил назначить Белоусову наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в колонии строгого режима со штрафом в размере 500 млн рублей, а также лишить его медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Бутаковой, с учетом ее возраста и хронических заболеваний, — в виде лишения свободы сроком на 4 года в колонии общего режима со штрафом в 500 млн рублей. Ранее Белоусов, представляющий в парламенте Удмуртскую республику и Кировскую область по спискам партии «Справедливая Россия — За правду», был выдвинут на пост главы Удмуртии. Такое решение было принято на съезде регионального отделения партии.