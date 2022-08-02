Депутат Госдумы из Челябинска не явился на оглашение приговора

Вадим Белоусов не признал вину во взятках Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело депутата Госдумы Вадима Белоусова

Обвиняемый в получении взяток депутат Госдумы из Челябинска Вадим Белоусов не явился на второй день оглашения приговора по своему уголовному делу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Московского городского суда.

«В судебное заседание Белоусов действительно не явился, его адвокат пояснил причину отсутствия занятостью и ранее запланированными рабочими встречами. Вторая подсудимая Маргарита Бутакова находится в зале суда», — сообщили в пресс-службе.

Сотовый телефон Вадима Белоусова выключен. Белоусова и его тещу Маргариту Бутакову обвиняют в получении взяток на 3 млрд рублей. Вину политик не признает, его представители процесс не комментируют. Приговор начали оглашать 2 августа, после этого стало понятно, что он будет обвинительным.

Гособвинитель в прениях просил назначить Белоусову наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в колонии строгого режима со штрафом в размере 500 млн рублей, а также лишить его медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Бутаковой, с учетом ее возраста и хронических заболеваний, — в виде лишения свободы сроком на 4 года в колонии общего режима со штрафом в 500 млн рублей.

Ранее Белоусов, представляющий в парламенте Удмуртскую республику и Кировскую область по спискам партии «Справедливая Россия — За правду», был выдвинут на пост главы Удмуртии. Такое решение было принято на съезде регионального отделения партии.