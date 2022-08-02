Из-за санкций в Тобольске затянулось строительство спорткомплекса

Спортивный комплекс «Чемпион» планируют сдать в ближайшее время Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Из-за международных санкций, введенных против России в ответ на проведение специальной военной операции на Украине, в Тобольске не смогли вовремя сдать спортивный комплекс «Чемпион». Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Он уточнил, что у подрядчика, в частности, возникли проблемы с поставкой оборудования для бассейна.

«Сложности действительно возникли. На какое-то время пропала возможность доставки в Тобольск оборудования для бассейна. Сейчас эти вопросы уже решены. Скоро объект будет сдан, и горожане смогут посещать новый современный спортивный комплекс», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области URA.RU подтвердили, что спортивный комплекс будет сдан в ближайшее время. «В настоящее время завершаются пусконаладочные работы на объекте, готовятся документы для получения разрешения на ввод в эксплуатацию. До конца месяца планируется получить заключение о соответствии построенного объекта проектной документации. Это позволит начать подготовку к открытию бассейна», — сообщили там агентству.

США и страны ЕС ввели санкции против Российской Федерации в ответ на проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Западные лидеры открыто заявили, что хотят разрушить экономический сектор РФ. Президент России Владимир Путин сравнил подобные шаги с агрессией.