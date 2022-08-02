Тюменец приехал в гости мириться с женой и зарезал тещу

Житель Тюмени задержан за убийство собственной тещи. Об этом URA.RU сообщили в управлении СКР по Тюменской области. Мужчина зарезал родственницу, будучи у нее в гостях.
«По версии следствия, 2 августа около 15 часов дня подозреваемый приехал в одно из сел Ярковского района, чтобы помирится с женой, которая находилась в гостях у своей матери. Не застав жену, он начал употреблять спиртные напитки в компании тещи. Мужчина решил убить ее, ударил пострадавшую ножом, от чего она скончалась на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.
Подозреваемый сбежал с места преступления, но вскоре был задержан полицией. Ему предъявлено обвинение по ст. 105 УК РФ (Убийство). В убийстве мужчина сознался.
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