Тюменец приехал в гости мириться с женой и зарезал тещу

03 августа 2022 в 19:12 Размер текста - 17 +

От удара ножом женщина скончалась на месте преступления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Тюмени задержан за убийство собственной тещи. Об этом URA.RU сообщили в управлении СКР по Тюменской области. Мужчина зарезал родственницу, будучи у нее в гостях. «По версии следствия, 2 августа около 15 часов дня подозреваемый приехал в одно из сел Ярковского района, чтобы помирится с женой, которая находилась в гостях у своей матери. Не застав жену, он начал употреблять спиртные напитки в компании тещи. Мужчина решил убить ее, ударил пострадавшую ножом, от чего она скончалась на месте происшествия», — рассказали в ведомстве. Подозреваемый сбежал с места преступления, но вскоре был задержан полицией. Ему предъявлено обвинение по ст. 105 УК РФ (Убийство). В убийстве мужчина сознался.

Житель Тюмени задержан за убийство собственной тещи. Об этом URA.RU сообщили в управлении СКР по Тюменской области. Мужчина зарезал родственницу, будучи у нее в гостях. «По версии следствия, 2 августа около 15 часов дня подозреваемый приехал в одно из сел Ярковского района, чтобы помирится с женой, которая находилась в гостях у своей матери. Не застав жену, он начал употреблять спиртные напитки в компании тещи. Мужчина решил убить ее, ударил пострадавшую ножом, от чего она скончалась на месте происшествия», — рассказали в ведомстве. Подозреваемый сбежал с места преступления, но вскоре был задержан полицией. Ему предъявлено обвинение по ст. 105 УК РФ (Убийство). В убийстве мужчина сознался.