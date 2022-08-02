02 августа 2022

Тюменец приехал в гости мириться с женой и зарезал тещу

© Служба новостей «URA.RU»
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От удара ножом женщина скончалась на месте преступления Фото:

Житель Тюмени задержан за убийство собственной тещи. Об этом URA.RU сообщили в управлении СКР по Тюменской области. Мужчина зарезал родственницу, будучи у нее в гостях.

«По версии следствия, 2 августа около 15 часов дня подозреваемый приехал в одно из сел Ярковского района, чтобы помирится с женой, которая находилась в гостях у своей матери. Не застав жену, он начал употреблять спиртные напитки в компании тещи. Мужчина решил убить ее, ударил пострадавшую ножом, от чего она скончалась на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.

Подозреваемый сбежал с места преступления, но вскоре был задержан полицией. Ему предъявлено обвинение по ст. 105 УК РФ (Убийство). В убийстве мужчина сознался.

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Житель Тюмени задержан за убийство собственной тещи. Об этом URA.RU сообщили в управлении СКР по Тюменской области. Мужчина зарезал родственницу, будучи у нее в гостях. «По версии следствия, 2 августа около 15 часов дня подозреваемый приехал в одно из сел Ярковского района, чтобы помирится с женой, которая находилась в гостях у своей матери. Не застав жену, он начал употреблять спиртные напитки в компании тещи. Мужчина решил убить ее, ударил пострадавшую ножом, от чего она скончалась на месте происшествия», — рассказали в ведомстве. Подозреваемый сбежал с места преступления, но вскоре был задержан полицией. Ему предъявлено обвинение по ст. 105 УК РФ (Убийство). В убийстве мужчина сознался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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