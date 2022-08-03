Пермский завод «Ростеха» поможет «Газпрому» в импортозамещении

ОДК-СТАР готово выпустить новую продукцию для «Газпрома» в начале 2023 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пермский завод АО «ОДК-СТАР» (входит в ГК «Ростех») будет производить топливное оборудование для наземных газотурбинных установок, которые использует ПАО «Газпром». Об этом сообщает пресс-служба «ОДК-СТАР». Работать компания будет вместе с уфимским «ОДК-УМПО».

«Пермский „ОДК-СТАР“ создаст для уфимского „ОДК-УМПО“ топливно-регулирующую аппаратуру двигателей АЛ-31СТ в составе наземных газотурбинных установок. В двигателе АЛ-31СТ заменят топливо-регулирующую аппаратуру, тем самым полностью исключив зарубежные узлы из конструкции оборудования», — говорится в сообщении.

Двигатель АЛ-31СТ производится на базе «ОДК-УМПО». «Газпром» сегодня эксплуатирует 86 таких двигателей. «ОДК-СТАР» рассчитывает внедрить первый комплект оборудования в первом квартале 2023 года.

Газотурбинный двигатель АЛ-31СТ мощностью 16 МВт наземного применения уже более 20 лет выпускается уфимским предприятием Установка отличается высоким для своего мощностного ряда КПД и экологичностью. В настоящее время в эксплуатации на компрессорных станциях «Газпрома» находятся 86 газотурбинных приводов разработки и производства ПАО «ОДК-УМПО».