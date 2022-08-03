Редактора кудымкарской газеты сняли с выборов

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Выборы 2021 воскресенье 19 сентября, голосование и подсчет, ночь выборов. Пермь, урна, урна для голосования, выборы 2021
Все подписи кандидата признали недействительными Фото:

Главному редактору газеты «ПАРМА-Новости» (Кудымкар) Яне Яновской отказали в регистрации. ТИК Кудымкара признал все 13 собранных ей подписью недействительными. Решение размещено на сайте комиссии.

«Отказать в регистрации кандидату в депутаты думы Кудымкарского муниципального округа по одномандатному округу № 7 Яновской Яне Владимировне, 1976 года рождения, выдвинутой в порядке самовыдвижения», — говорится в решении. Эксперт из полиции, которого привлекла ТИК, нашел нарушения в ее подписных листах.

Яновская предоставила 13 подписей (для регистрации надо 10). В заключении эксперта Кудымкарского МВД сказано, что фамилии подписавшихся записаны одним и тем же человеком. Ранее URA.RU сообщало, что на выборах в Пермском крае разразился первый скандал.

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Главному редактору газеты «ПАРМА-Новости» (Кудымкар) Яне Яновской отказали в регистрации. ТИК Кудымкара признал все 13 собранных ей подписью недействительными. Решение размещено на сайте комиссии. «Отказать в регистрации кандидату в депутаты думы Кудымкарского муниципального округа по одномандатному округу № 7 Яновской Яне Владимировне, 1976 года рождения, выдвинутой в порядке самовыдвижения», — говорится в решении. Эксперт из полиции, которого привлекла ТИК, нашел нарушения в ее подписных листах. Яновская предоставила 13 подписей (для регистрации надо 10). В заключении эксперта Кудымкарского МВД сказано, что фамилии подписавшихся записаны одним и тем же человеком. Ранее URA.RU сообщало, что на выборах в Пермском крае разразился первый скандал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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