Редактора кудымкарской газеты сняли с выборов

Все подписи кандидата признали недействительными Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Главному редактору газеты «ПАРМА-Новости» (Кудымкар) Яне Яновской отказали в регистрации. ТИК Кудымкара признал все 13 собранных ей подписью недействительными. Решение размещено на сайте комиссии.

«Отказать в регистрации кандидату в депутаты думы Кудымкарского муниципального округа по одномандатному округу № 7 Яновской Яне Владимировне, 1976 года рождения, выдвинутой в порядке самовыдвижения», — говорится в решении. Эксперт из полиции, которого привлекла ТИК, нашел нарушения в ее подписных листах.

Яновская предоставила 13 подписей (для регистрации надо 10). В заключении эксперта Кудымкарского МВД сказано, что фамилии подписавшихся записаны одним и тем же человеком. Ранее URA.RU сообщало, что на выборах в Пермском крае разразился первый скандал.