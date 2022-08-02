На выборах в Пермском крае разразился первый скандал

Кандидата от эсеров уличили в экстремизме Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Заместитель главврача больницы им. Вагнера Дмитрий Загорак (ЛДПР) обратился в Березниковский городской суд с требованием отказать в регистрации кандидату от «Справедливой России» Дмитрию Горяеву на довыборах в местную думу по округу №4. Об этом URA.RU сообщил доверенное лицо Загорака Дмитрий Исаков. Горяев был связан с деятельностью штаба Алексея Навального* и потому не может стать кандидатом.

«Два года назад он выдвигался кандидатом в составе общественного предвыборного штаба. Костяк организации составлял руководитель „Штаба Навального“* в Березниках Роман Коротаев. Вместе с Горяевым выдвигались в составе этого общественного штаба был юрист пермских навальнистов* Артем Файзулин, Елена Гусева, которая многократно привлекалась за дискредитацию вооруженных сил РФ», — отметил Исаков.

По закону люди, связанные с экстремистскими организациями, лишены права выдвижения три года. «Штаб Навального»* был признан экстремистским в 2021 году и, значит, у всех его членов до 2024 года действует запрет, отметил доверенного лицо Дмитрия Загорака.

Иск был направлен 30 июля, к рассмотрению будет принят в ближайшее время, сообщил Дмитрий Исаков. «На мой взгляд, он имеет очевидное отношение к деятельности „Штабов Навального“*. Но есть риск, что наших доказательств суду будет недостаточно. Да и сам Горяев все наверняка будет отрицать. Многое будет зависеть от того, какую информацию даст полиция. По моему убеждению, Горяев пассивным избирательным правом не обладает». URA.RU направило запрос в ТИК Березников. На момент публикации ответ не был получен.

Руководитель краевого отделения «Справедливой России» Вероника Куликова в ответ упрекнула ЛДПР в отсутствии предложения избирателям. «Видимо, представителям ЛДПР в Березниках не с чем идти к избирателям, поэтому вместо выборов они предпочитают заниматься сутяжничеством. Пусть готовятся компенсировать судебные издержки», — заявила она URA.RU. Ранее агентство рассказывало о том, что КПРФ в Губахе выдвинула кандидата, оказавшегося в центре нацистского скандала.

*«Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, иноагентами и запрещены на территории России, сам Навальный внесен в список террористов и экстремистов.