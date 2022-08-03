Свердловский бизнесмен предрек повышение цен из-за пожара в Ozon. Видео, скрин

04 августа 2022 в 00:08 Размер текста - 17 +

В Подмосковье 3 августа сгорел крупный склад Ozon на Новой Риге Скрин из видео МЧС России В Подмосковье третьего августа сгорел склад Ozon на Новой Риге. На складе хранились миллионы различных товаров. Ущерб оценивается в миллиарды рублей. Спасатели до сих пор занимаются тушением огня на площади 55 тысяч квадратных метров и спасением людей. Более тысячи людей остались без работы. С URA.RU связался Андрей Хватов, генеральный директор екатеринбургской компании «Фильд РУС», занимающейся продажей товаров из Европы на маркетплейсах (в том числе и на Ozon). Он рассказал об убытках компании, судьбе продавцов и о том, как случившееся отразится на ценах для российских покупателей. — Какой объем ущерба понесла ваша компания? — Слава Богу — все обошлось. На сгоревшем складе у нас оставалось 15% товаров от общего объема. Общая сумма сгоревших товаров — до миллиона рублей. Для нас это не смертельно, хоть и обидно. — Компенсируют ли потери? — Ozon обещает компенсировать убытки за вычетом услуг маркетплейса (хранение и доставка товара — прим. ред.). Я не сомневаюсь, что Ozon вернет деньги, но вопрос в том, когда они это сделают. Но думаю, что придется подождать полгода. Видео: telegram-канал «МЧС России» Обновлено в 00:23: Ведомство сообщило, что пожар на площади 55 тысяч квадратов удалось локализовать. На месте происшествия работали более 150 человек и порядка 40 единиц техники. — Как Ozon оповестил продавцов о компенсациях? — Ozon отправил рассылки в приложении и на сайте. В сообщениях говорилось о возмещении ущерба. — Какие убытки понесли остальные продавцы? — Ozon для нас — самая популярная площадка по продажам. Большинство наших покупателей из Москвы и Московской области. Раньше мы продавали только с екатеринбургского склада, но потом решили начать продавать и с московского. Многие продавцы сильно закредитованные. Они везли товар на склад [Новую Ригу], который сгорел. Маленькие продавцы понесли серьезнейшие убытки. Для них это будет концом: люди брали кредиты, чтобы покупать и продавать товары — сейчас у них все сгорело. — Как пожар отразится на ценах? — Думаю, что из-за случившегося взлетят цены на товары, завезенные в Россию по параллельному импорту (макбуки, запчасти на BMW). А из-за того, что сгорели остатки товаров, есть вероятность, что западные компании быстрее уйдут из России. Компания Ozon находится на связи с продавцами и информирует их о происходящем. Вся продукция, что хранилась на Новой Риге, теперь имеет статус «Нет в наличии». «Наш первоочередный приоритет — позаботиться о сотрудниках склада, о продавцах и покупателях», сообщили в компании. Продавцы жалуются на свои убытки Скрины из telegram-чата «Ozon seller» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Подмосковье третьего августа сгорел склад Ozon на Новой Риге. На складе хранились миллионы различных товаров. Ущерб оценивается в миллиарды рублей. Спасатели до сих пор занимаются тушением огня на площади 55 тысяч квадратных метров и спасением людей. Более тысячи людей остались без работы. С URA.RU связался Андрей Хватов, генеральный директор екатеринбургской компании «Фильд РУС», занимающейся продажей товаров из Европы на маркетплейсах (в том числе и на Ozon). Он рассказал об убытках компании, судьбе продавцов и о том, как случившееся отразится на ценах для российских покупателей. — Какой объем ущерба понесла ваша компания? — Слава Богу — все обошлось. На сгоревшем складе у нас оставалось 15% товаров от общего объема. Общая сумма сгоревших товаров — до миллиона рублей. Для нас это не смертельно, хоть и обидно. — Компенсируют ли потери? — Ozon обещает компенсировать убытки за вычетом услуг маркетплейса (хранение и доставка товара — прим. ред.). Я не сомневаюсь, что Ozon вернет деньги, но вопрос в том, когда они это сделают. Но думаю, что придется подождать полгода. Видео: telegram-канал «МЧС России» Обновлено в 00:23: Ведомство сообщило, что пожар на площади 55 тысяч квадратов удалось локализовать. На месте происшествия работали более 150 человек и порядка 40 единиц техники. — Как Ozon оповестил продавцов о компенсациях? — Ozon отправил рассылки в приложении и на сайте. В сообщениях говорилось о возмещении ущерба. — Какие убытки понесли остальные продавцы? — Ozon для нас — самая популярная площадка по продажам. Большинство наших покупателей из Москвы и Московской области. Раньше мы продавали только с екатеринбургского склада, но потом решили начать продавать и с московского. Многие продавцы сильно закредитованные. Они везли товар на склад [Новую Ригу], который сгорел. Маленькие продавцы понесли серьезнейшие убытки. Для них это будет концом: люди брали кредиты, чтобы покупать и продавать товары — сейчас у них все сгорело. — Как пожар отразится на ценах? — Думаю, что из-за случившегося взлетят цены на товары, завезенные в Россию по параллельному импорту (макбуки, запчасти на BMW). А из-за того, что сгорели остатки товаров, есть вероятность, что западные компании быстрее уйдут из России. Компания Ozon находится на связи с продавцами и информирует их о происходящем. Вся продукция, что хранилась на Новой Риге, теперь имеет статус «Нет в наличии». «Наш первоочередный приоритет — позаботиться о сотрудниках склада, о продавцах и покупателях», сообщили в компании.