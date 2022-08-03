Тюменцы заметили в экопарке голого мужчину в кустах. Фото

04 августа 2022 в 01:12 Размер текста - 17 +

Голый мужчина находился в кустах Фото: Александр Ельчищев © URA.RU В тюменском экопарке очевидцы заметили мужчину, который был полностью голым. По словам местной жительницы, эксгибиционист стоял в кустах. Об этом тюменка сообщила в социальных сетях. «Сегодня 3 августа в 19:10 примерно. В экопарке гуляли с подружкой и увидели в кустах полностью голого мужика, стоял и размахивал причиндалами», — выложила пост Кристина Островских в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», приложив фото с места, где это произошло. Местная жительница отметила, что мужчина был одет в камуфляж. В комментариях под постом местные жители отнеслись с юмором к этому инциденту. «Хороший камуфляж, не могу разглядеть», — прокомментировала Фрейя Изасгарда. «Так он полностью голый был или одет в камуфляж?» — задался вопросом Иван Величко. Также были те, кто отметил, что эксгибиционисты были всегда. «Эти эксгибиционисты, кажется, были всегда! И в кустах стояли, трясли и в окна на первых этажах выставляли хозяйство свое. Больные люди. Но осадок от такой встречи, согласна, очень неприятный», — написала Наталья Голдобина. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается. Фото: Кристина Островских в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»

В тюменском экопарке очевидцы заметили мужчину, который был полностью голым. По словам местной жительницы, эксгибиционист стоял в кустах. Об этом тюменка сообщила в социальных сетях. «Сегодня 3 августа в 19:10 примерно. В экопарке гуляли с подружкой и увидели в кустах полностью голого мужика, стоял и размахивал причиндалами», — выложила пост Кристина Островских в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», приложив фото с места, где это произошло. Местная жительница отметила, что мужчина был одет в камуфляж. В комментариях под постом местные жители отнеслись с юмором к этому инциденту. «Хороший камуфляж, не могу разглядеть», — прокомментировала Фрейя Изасгарда. «Так он полностью голый был или одет в камуфляж?» — задался вопросом Иван Величко. Также были те, кто отметил, что эксгибиционисты были всегда. «Эти эксгибиционисты, кажется, были всегда! И в кустах стояли, трясли и в окна на первых этажах выставляли хозяйство свое. Больные люди. Но осадок от такой встречи, согласна, очень неприятный», — написала Наталья Голдобина. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.