03 августа 2022

Курганцев ждет засушливая жаркая погода

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Температура воздуха может подняться до +31 градуса Фото:

В Кургане до 11—13 августа ожидается жаркая погода без осадков. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.

«В Кургане установится теплая и сухая погода. С 5 по 13 августа в Кургане температура будет выше нормы на 2-4 градуса», — написал Винштейн в группе «Погода 45 — погода в Кургане» в соцсети «ВКонтакте».

По его данным, до 13 августа дневная температура будет колебаться от +27 до +31 градуса, а ночная — от +12 до +16 градусов. Он отметил, что слабые осадки ожидаются после 11—13 августа. Винштейн добавил, что до уровня климатической нормы температура воздуха понизится 14 августа. На сайте областного ЦГМС указано, что 5 и 6 августа в регионе может потеплеть до +31 градуса.

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В Кургане до 11—13 августа ожидается жаркая погода без осадков. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн. «В Кургане установится теплая и сухая погода. С 5 по 13 августа в Кургане температура будет выше нормы на 2-4 градуса», — написал Винштейн в группе «Погода 45 — погода в Кургане» в соцсети «ВКонтакте». По его данным, до 13 августа дневная температура будет колебаться от +27 до +31 градуса, а ночная — от +12 до +16 градусов. Он отметил, что слабые осадки ожидаются после 11—13 августа. Винштейн добавил, что до уровня климатической нормы температура воздуха понизится 14 августа. На сайте областного ЦГМС указано, что 5 и 6 августа в регионе может потеплеть до +31 градуса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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