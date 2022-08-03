Курганцев ждет засушливая жаркая погода

Температура воздуха может подняться до +31 градуса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане до 11—13 августа ожидается жаркая погода без осадков. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.

«В Кургане установится теплая и сухая погода. С 5 по 13 августа в Кургане температура будет выше нормы на 2-4 градуса», — написал Винштейн в группе «Погода 45 — погода в Кургане» в соцсети «ВКонтакте».

По его данным, до 13 августа дневная температура будет колебаться от +27 до +31 градуса, а ночная — от +12 до +16 градусов. Он отметил, что слабые осадки ожидаются после 11—13 августа. Винштейн добавил, что до уровня климатической нормы температура воздуха понизится 14 августа. На сайте областного ЦГМС указано, что 5 и 6 августа в регионе может потеплеть до +31 градуса.