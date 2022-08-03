03 августа 2022

В челябинском нацпарке задержали человека с оружием

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Оружие. Челябинск, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, винтовка, карабин, ствол, курок, бойня
Браконьер не первый раз попадался с оружием в заповедной зоне Фото:

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) задержали браконьера. По сообщениям пресс-службы парка, мужчина не первый раз попадается с оружием в заповедной зоне.

«Эта история началась в декабре 2021 года, когда у одной из границ национального парка были замечены следы незаконной охоты. Уже весной мужчина вновь попался. За два нарушение в течение года ему грозит лишение права хранения и ношения оружия на срок от шести месяцев до года», — сообщили URA.RU в пресс-службе парка.

В парке отметили, что нарушения были отслежены благодаря фотоловушкам, установленным на территории парка. На кадрах отчетливо видно, что человек нарушает закон. Материалы были посланы в полицию.

Ранее Таганай попал с список мест, которые обязаны посетить туристы, приезжающие в Челябинскую область. На посещение всех значимых мест в области у туристов уйдет четыре дня. За это время они проедут 499 километров.

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В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) задержали браконьера. По сообщениям пресс-службы парка, мужчина не первый раз попадается с оружием в заповедной зоне. «Эта история началась в декабре 2021 года, когда у одной из границ национального парка были замечены следы незаконной охоты. Уже весной мужчина вновь попался. За два нарушение в течение года ему грозит лишение права хранения и ношения оружия на срок от шести месяцев до года», — сообщили URA.RU в пресс-службе парка. В парке отметили, что нарушения были отслежены благодаря фотоловушкам, установленным на территории парка. На кадрах отчетливо видно, что человек нарушает закон. Материалы были посланы в полицию. Ранее Таганай попал с список мест, которые обязаны посетить туристы, приезжающие в Челябинскую область. На посещение всех значимых мест в области у туристов уйдет четыре дня. За это время они проедут 499 километров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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