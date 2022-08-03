В челябинском нацпарке задержали человека с оружием

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) задержали браконьера. По сообщениям пресс-службы парка, мужчина не первый раз попадается с оружием в заповедной зоне.
«Эта история началась в декабре 2021 года, когда у одной из границ национального парка были замечены следы незаконной охоты. Уже весной мужчина вновь попался. За два нарушение в течение года ему грозит лишение права хранения и ношения оружия на срок от шести месяцев до года», — сообщили URA.RU в пресс-службе парка.
В парке отметили, что нарушения были отслежены благодаря фотоловушкам, установленным на территории парка. На кадрах отчетливо видно, что человек нарушает закон. Материалы были посланы в полицию.
Ранее Таганай попал с список мест, которые обязаны посетить туристы, приезжающие в Челябинскую область. На посещение всех значимых мест в области у туристов уйдет четыре дня. За это время они проедут 499 километров.
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