В регионе подешевела картошка и капуста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области торговые сети снизили цены на овощи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона, больше всего в магазинах подешевели картофель и капуста.

«Анализ информации министерства сельского хозяйства области из торговых сетей Пятерочка, Магнит, Спар, Ашан показал снижение цен на продукты питания за прошедшие две недели. Больше всего подешевели картофель, кг -14,79% (-8,90 руб.), капуста белокочанная свежая, кг -14,64% (-5,09 руб.) и яйцо куриное, 10 шт -9,58% (-6,24 руб.)», — заявили URA.RU в КСП.

В ведомстве отмечают, что из 14 социально значимых продуктов 10 позиций показали снижение цен, а четыре позиции немного выросли за последние две недели. Незначительное отклонение в сторону повышения зафиксировано по пшеничной муке, кг +2,98% (+1,52 руб.); подсолнечному маслу, кг +2,43% (+2,85 руб.) и мясу курицы, кг +2,06% (+3,46 руб.).