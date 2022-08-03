Жителям ХМАО запретили ходить в лес

04 августа 2022 в 11:30 Размер текста - 17 +

Смогом от лесных пожаров накрыло несколько населенных пунктов Фото: Екатерина Сычкова новость из сюжета Лесные пожары в России Жителям ХМАО запретили посещать леса из-за пожаров и разводить костры. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Югре. «Действует режим ЧС, и в лесах округа действует особый противопожарный режим. Для населения это значит, что въезд и вход в леса ограничен. Применение открытого огня (разведение костров и палы травы — прим. URA.RU) тоже ограничено. В лесах, на территориях сельхозугодий и на территориях населенных пунктов», — сказал начальник пресс-службы МЧС по ХМАО Вадим Симоненко. Сообщение опубликовано на сайте ведомства. По оперативным данным МЧС, в ХМАО зарегистрировано 49 лесных пожаров на площади более 22 тысяч гектаров. При этом, согласно космомониторингу авиалесоохраны России, в дыму сейчас находятся следующие населенные пункты: Нягань, Комсомольский, Югорск, Советский, Зеленоборск, Самза, Октябрьское, Игрим, Березово. Спутниковые снимки указывают на лидирующее положение ХМАО по лесным пожарам в России. Судя по снимку авиалесоохраны, ХМАО лидирует по лесным пожарам в России Фото: Авиалесоохрана России

Ранее URA.RU сообщало что, губернатор ХМАО Наталья Комарова постановила ввести в Югре режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Постановление губернатора опубликовано на официальном сайте государственных органов ХМАО.

Жителям ХМАО запретили посещать леса из-за пожаров и разводить костры. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Югре. «Действует режим ЧС, и в лесах округа действует особый противопожарный режим. Для населения это значит, что въезд и вход в леса ограничен. Применение открытого огня (разведение костров и палы травы — прим. URA.RU) тоже ограничено. В лесах, на территориях сельхозугодий и на территориях населенных пунктов», — сказал начальник пресс-службы МЧС по ХМАО Вадим Симоненко. Сообщение опубликовано на сайте ведомства. По оперативным данным МЧС, в ХМАО зарегистрировано 49 лесных пожаров на площади более 22 тысяч гектаров. При этом, согласно космомониторингу авиалесоохраны России, в дыму сейчас находятся следующие населенные пункты: Нягань, Комсомольский, Югорск, Советский, Зеленоборск, Самза, Октябрьское, Игрим, Березово. Спутниковые снимки указывают на лидирующее положение ХМАО по лесным пожарам в России. Ранее URA.RU сообщало что, губернатор ХМАО Наталья Комарова постановила ввести в Югре режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Постановление губернатора опубликовано на официальном сайте государственных органов ХМАО.