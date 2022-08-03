Куйвашев дал важное распоряжение медикам свердловского онкоцентра

В Свердловском онкодиспансере расширили программу восстановления пациентов с речевыми проблемами. Теперь логопед проводит не только индивидуальные, но и групповые занятия. Задачу по эффективной реабилитации онкобольных поставил региональный губернатор Евгений Куйвашев. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).
«Логопеды свердловского онкодиспансера помогают пациентам восстановиться после операций. Занятия с логопедом включают в себя ежедневные тренировки по укреплению артикуляционного аппарата. В регионе успешно реализуется поставленная губернатором Евгением Куйвашевым задача по эффективной реабилитации уральцев с онкопатологиями», — сказано в сообщении.
«Бесспорно, онкология — это один из самых серьезных вызовов человечеству. Наша общая задача — сберечь жизнь и здоровье людей. В Свердловской области комплексная борьба с онкологией ведется по всем ключевым направлениям. Широкое использование инновационных, действенных методик и щадящих технологий лечения», — передает слова губернатора ДИП.
Занятия с логопедом включают в себя подбор подходящей по консистенции пищи, обучение правилам ее приема и гигиеническому уходу за полостью рта. Предусмотрена работа по преодолению расстройств понимания речи. «Существует целый ряд речевых нарушений, которые могут появиться вследствие лечения онкологического заболевания. На консультации к логопеду направляют врачи свердловского онкодиспансера. Занятия по показаниям могут начаться в раннем послеоперационном периоде. После завершения лечения в стационаре пациенты по желанию продолжают посещение логопеда курсами», — отметили в ДИПе.
Ранее агентство писало, что специалисты Свердловской областной клинической больницы № 1 провели сложнейшую операцию маленькой пациентке с нефробластомой. Медики провели тромбэктомию, а затем удалили почку. Почка у пациентки практически вся была поражена злокачественной опухолью.
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В Свердловском онкодиспансере расширили программу восстановления пациентов с речевыми проблемами. Теперь логопед проводит не только индивидуальные, но и групповые занятия. Задачу по эффективной реабилитации онкобольных поставил региональный губернатор Евгений Куйвашев. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Логопеды свердловского онкодиспансера помогают пациентам восстановиться после операций. Занятия с логопедом включают в себя ежедневные тренировки по укреплению артикуляционного аппарата. В регионе успешно реализуется поставленная губернатором Евгением Куйвашевым задача по эффективной реабилитации уральцев с онкопатологиями», — сказано в сообщении. «Бесспорно, онкология — это один из самых серьезных вызовов человечеству. Наша общая задача — сберечь жизнь и здоровье людей. В Свердловской области комплексная борьба с онкологией ведется по всем ключевым направлениям. Широкое использование инновационных, действенных методик и щадящих технологий лечения», — передает слова губернатора ДИП. Занятия с логопедом включают в себя подбор подходящей по консистенции пищи, обучение правилам ее приема и гигиеническому уходу за полостью рта. Предусмотрена работа по преодолению расстройств понимания речи. «Существует целый ряд речевых нарушений, которые могут появиться вследствие лечения онкологического заболевания. На консультации к логопеду направляют врачи свердловского онкодиспансера. Занятия по показаниям могут начаться в раннем послеоперационном периоде. После завершения лечения в стационаре пациенты по желанию продолжают посещение логопеда курсами», — отметили в ДИПе. Ранее агентство писало, что специалисты Свердловской областной клинической больницы № 1 провели сложнейшую операцию маленькой пациентке с нефробластомой. Медики провели тромбэктомию, а затем удалили почку. Почка у пациентки практически вся была поражена злокачественной опухолью.