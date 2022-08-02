Свердловские врачи спасли жизнь ребенку с раком почки

Медики провели тромбэктомию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Специалисты Свердловской областной клинической больницы № 1 провели сложнейшую операцию маленькой пациентке с нефробластомой. Диагноз врачи поставили, когда ребенку было 2,5 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе медучреждения.

«Медики ОДКБ №1 провели тромбэктомию (удаление тромба — прим.ред), а затем удалили почку. В данном случае другого варианта не было, так как почка у пациентки практически вся была поражена злокачественной опухолью. Операция прошла успешно. Девочка продолжает курс противоопухолевой химиотерапии», — сказано в сообщении.

Для проведения хирургического вмешательства были привлечены специалисты СОКБ № 1: сердечно-сосудистый хирург Илья Лещенко и заведующий отделением абдоминальной онкологии и хирургии Олег Орлов. Им помогала детский хирург Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Анна Чванова.

Ранее агентство писало, что Тюменский врач Альберт Суфианов и врач из Екатеринбурга Наталья Косовцова стали обладателем премии «Призвание», сделав первую в России внутриутробную операцию ребенку с гидроцефалией. «Призвание» — главная медицинская премия России, где профессионалы оценивают работу своих коллег.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одним из приоритетных направлений нацпроекта «Здравоохранение». Проект реализуется в Свердловской области при активной поддержке правительства региона, медицинского сообщества и губернатора Евгения Куйвашева.