Екатеринбург накрыл едкий смог

Екатеринбуржцы сообщили, что улицы города затянуло пеленой (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге установился смог и едкий запах гари, который не рассеивается из-за погодных условий. Об этом URA.RU cообщили очевидцы.

«На улицах Энтузиастов и Шефской ужасный запах гари. Эльмаш затянуло пеленой», — рассказал собеседник агентства. Он посчитал, что инцидент может быть связан с пожаром.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области URA.RU сообщили, что спасатели выезжали на места, в которых предположительно могли быть очаги пожара. Однако в черте города очагов нет, а запах гари связан с погодными условиями. Синоптики предупредили о плохом рассеивании в воздухе вредных примесей.

Ранее такое сообщение от уральского гидрометцентра поступало 3 августа. Синоптики прогнозировали смог, который не рассеется до вечера 5 августа.