03 августа 2022

Екатеринбург накрыл едкий смог

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог. Екатеринбург, смог, дымка, туман, экология, экологическая обстановка, загрязнение воздуха
Екатеринбуржцы сообщили, что улицы города затянуло пеленой (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге установился смог и едкий запах гари, который не рассеивается из-за погодных условий. Об этом URA.RU cообщили очевидцы.

«На улицах Энтузиастов и Шефской ужасный запах гари. Эльмаш затянуло пеленой», — рассказал собеседник агентства. Он посчитал, что инцидент может быть связан с пожаром.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области URA.RU сообщили, что спасатели выезжали на места, в которых предположительно могли быть очаги пожара. Однако в черте города очагов нет, а запах гари связан с погодными условиями. Синоптики предупредили о плохом рассеивании в воздухе вредных примесей.

Ранее такое сообщение от уральского гидрометцентра поступало 3 августа. Синоптики прогнозировали смог, который не рассеется до вечера 5 августа.

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В Екатеринбурге установился смог и едкий запах гари, который не рассеивается из-за погодных условий. Об этом URA.RU cообщили очевидцы. «На улицах Энтузиастов и Шефской ужасный запах гари. Эльмаш затянуло пеленой», — рассказал собеседник агентства. Он посчитал, что инцидент может быть связан с пожаром. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области URA.RU сообщили, что спасатели выезжали на места, в которых предположительно могли быть очаги пожара. Однако в черте города очагов нет, а запах гари связан с погодными условиями. Синоптики предупредили о плохом рассеивании в воздухе вредных примесей. Ранее такое сообщение от уральского гидрометцентра поступало 3 августа. Синоптики прогнозировали смог, который не рассеется до вечера 5 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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