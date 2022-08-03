Холдинг пермского олигарха получит новый актив в другом регионе

Холдинг Андрея Кузяева намерен приобрести недвижимость в Саратове Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Эр-Телеком Холдинг», принадлежащий пермскому олигарху Андрею Кузяеву, намерен приобрести недвижимость в Саратове. Речь о 34 нежилых помещениях и зданиях общей площадью 22 651,7 квадратных метров, в которых ранее находился Центральный НИИ измерительной аппаратуры. По данным сайта «Авито», стоимость активов — 389,3 млн рублей.

«Продажа части здания, где десятилетиями размещался Центральный НИИ измерительной аппаратуры — это очередной этап построения государственно-частного партнерства. По его условиям АО „ЭР-Телеком-Холдинг“, как ключевой партнер, должен выкупить у государства помещение. Поэтому оно выставлено на продажу», — сообщает саратовское деловое издание «Бизнес-вектор» со ссылкой на гендиректора АО НПП «Алмаз» Михаила Апина.

По данным издания, выставленные на продажу помещения являются частью саратовского технопарка Almaz Digital. По замыслу холдинга Росэлектроника (входит в корпорацию «Ростех») в нем планируется создание центра коллективного проектирования электронных и радиоэлектронных изделий. Весь технопарк рассчитан на 4 тысячи высокотехнологичных рабочих мест.

Андрей Кузяев входит в число 200 богатейших бизнесменов страны. Forbes оценил его состояние в 850 млн долларов.