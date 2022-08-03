Устроивший смертельное ДТП курганец пытался сбежать

04 августа 2022 в 12:32 Размер текста - 17 +

Курганец, подозреваемый в смерти пешехода, пытался скрыться с места ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Водитель Mitsubishi Lancer, которого подозревают в смертельном ДТП в с. Садовое Кетовского района Курганской области, пытался скрыться с места преступления. Мужчина в нетрезвом виде наехал на пешехода, который позже умер в больнице скорой помощи г. Курган. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к семье погибшего. «Сразу после ДТП, когда водитель вечером 31 июля наехал на юношу, пришли друзья погибшего парня. Водитель пытался убежать, ребята хотели его остановить, а он ведь пьяный и здоровенный. За попытку задержать его водитель написал на них заявление, что якобы они его избили», — утверждает инсайдер. По словам источника, на месте также присутствовала мать водителя, которая пыталась снять регистратор видеонаблюдения из машины и спрятать его. Корреспондент URA.RU попытался связаться с отцом погибшего, получить оперативно комментарий не удалось. По словам источника, 4 августа проходят похороны юноши, который от полученных травм скончался в курганской БСМП. В пресс-службе областного УМВД России URA.RU рассказали, что по данному случаю возбуждено уголовное дело в отношении водителя Mitsubishi Lancer по части 4 статьи 264 УК РФ — деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения. «Полицией после ДТП водитель задерживался в порядке статьи 91 УПК РФ. Ведется следствие. Срок по 91 УПК еще не истек», — отмечают в ведомстве.

Водитель Mitsubishi Lancer, которого подозревают в смертельном ДТП в с. Садовое Кетовского района Курганской области, пытался скрыться с места преступления. Мужчина в нетрезвом виде наехал на пешехода, который позже умер в больнице скорой помощи г. Курган. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к семье погибшего. «Сразу после ДТП, когда водитель вечером 31 июля наехал на юношу, пришли друзья погибшего парня. Водитель пытался убежать, ребята хотели его остановить, а он ведь пьяный и здоровенный. За попытку задержать его водитель написал на них заявление, что якобы они его избили», — утверждает инсайдер. По словам источника, на месте также присутствовала мать водителя, которая пыталась снять регистратор видеонаблюдения из машины и спрятать его. Корреспондент URA.RU попытался связаться с отцом погибшего, получить оперативно комментарий не удалось. По словам источника, 4 августа проходят похороны юноши, который от полученных травм скончался в курганской БСМП. В пресс-службе областного УМВД России URA.RU рассказали, что по данному случаю возбуждено уголовное дело в отношении водителя Mitsubishi Lancer по части 4 статьи 264 УК РФ — деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения. «Полицией после ДТП водитель задерживался в порядке статьи 91 УПК РФ. Ведется следствие. Срок по 91 УПК еще не истек», — отмечают в ведомстве.