Пьяные пермяки поставили рекорд по количеству вызовов «скорой»

За полтора года июль — первый месяц, когда было такое большое количество вызовов к пьяным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Пермского края, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, вызывали скорую медицинскую помощь в июле рекордное количество раз за последние полтора года. Этот показатель за месяц составил 2 323 раза.

«В июле скорая помощь выезжала рекордное количество раз к пациентам в состоянии алкогольного опьянения — 2 323 раза (1 645 выездов — к мужчинам, 678 — к женщинам). Это самый высокий показатель с января прошлого года, когда было 2 390 таких вызовов», — об этом сообщили Properm.ru со ссылкой на Пермскую станцию скорой медицинский помощи.

Выезды на «воздействие алкоголя» — это выезды медиков к пьяным пациентам. При этом не имеет значение, какую травму они получили или какая болезнь осложнилась. Важен лишь факт опьянения. Всего в июле скорая помощь выезжала 34 225 тысяч раз. На госпитализацию доставили 12 750 тысяч пациентов. Среднее время ожидание на вызовы в экстренной форме — 16,15 мин, среднее время прибытия на ДТП — 11,75 мин.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми машина скорой помощи с пациентами снесла столб. В машине, кроме врачей скорой помощи, находилась мать с ребенком.