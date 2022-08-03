Жители ЯНАО обвинили установщиков окон в мошенничестве. Фото

04 августа 2022 в 14:36 Размер текста - 17 +

Жители Ноябрьска не могут найти установщиков окон, которые не сделали работу до конца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Ноябрьска (ЯНАО) обвинили местный салон «Доминго», который занимается установкой окон и дверей, в мошенничестве. Как сообщили клиенты в соцсети «ВКонтакте», мастера не делают работу в полном объеме и не возвращают деньги. «Сделали некомпетентно свою работу, взяли деньги в полной сумме, забрали весь материал и не доделали ничего до конца! Дверь сейчас провисла и не закрывается. Очень хотелось бы, чтобы закончили работу! Потому что она не сделана никак, вообще! Работа была сделана 20 января, и парни сказали: сделаете ремонт, вызовите нас еще раз, и мы снимем размеры повторно. Забрали все материалы (откосы, порог и подоконники) и ушли», — написал анонимно автор в группе «Злой Ноябрянин». Местные жители в комментариях рассказали, что также пострадали от некачественной работы данной фирмы. «Я с ними тоже сталкивался, недоделали балконный выход, пришлось самому доделывать! Так что не рекомендую тоже эту фирму», — написал Евгений Мыльников. «Ищу их больше месяца. На звонки не отвечают. Дверь закрыта. Мне окно не могут поставить с 15 сентября 2021 года. Все оплачено. Наверное, нужно через прокуратуру решать вопрос», — рассказала Ольга Решетникова. Корреспондент URA.RU попытался связаться с представителями данного салона. Однако по номерам, размещенным в открытом доступе, на звонки не ответили. Агентство также направило запрос в прокуратуру ЯНАО. Там сообщили, что в ведомство жалоб по описанной проблеме не поступало. Недоделанная работа Соцсети Работа специалистов салона «Доминго» Соцсети Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Ноябрьска (ЯНАО) обвинили местный салон «Доминго», который занимается установкой окон и дверей, в мошенничестве. Как сообщили клиенты в соцсети «ВКонтакте», мастера не делают работу в полном объеме и не возвращают деньги. «Сделали некомпетентно свою работу, взяли деньги в полной сумме, забрали весь материал и не доделали ничего до конца! Дверь сейчас провисла и не закрывается. Очень хотелось бы, чтобы закончили работу! Потому что она не сделана никак, вообще! Работа была сделана 20 января, и парни сказали: сделаете ремонт, вызовите нас еще раз, и мы снимем размеры повторно. Забрали все материалы (откосы, порог и подоконники) и ушли», — написал анонимно автор в группе «Злой Ноябрянин». Местные жители в комментариях рассказали, что также пострадали от некачественной работы данной фирмы. «Я с ними тоже сталкивался, недоделали балконный выход, пришлось самому доделывать! Так что не рекомендую тоже эту фирму», — написал Евгений Мыльников. «Ищу их больше месяца. На звонки не отвечают. Дверь закрыта. Мне окно не могут поставить с 15 сентября 2021 года. Все оплачено. Наверное, нужно через прокуратуру решать вопрос», — рассказала Ольга Решетникова. Корреспондент URA.RU попытался связаться с представителями данного салона. Однако по номерам, размещенным в открытом доступе, на звонки не ответили. Агентство также направило запрос в прокуратуру ЯНАО. Там сообщили, что в ведомство жалоб по описанной проблеме не поступало.