Жители Ноябрьска (ЯНАО) обвинили местный салон «Доминго», который занимается установкой окон и дверей, в мошенничестве. Как сообщили клиенты в соцсети «ВКонтакте», мастера не делают работу в полном объеме и не возвращают деньги.
«Сделали некомпетентно свою работу, взяли деньги в полной сумме, забрали весь материал и не доделали ничего до конца! Дверь сейчас провисла и не закрывается. Очень хотелось бы, чтобы закончили работу! Потому что она не сделана никак, вообще! Работа была сделана 20 января, и парни сказали: сделаете ремонт, вызовите нас еще раз, и мы снимем размеры повторно. Забрали все материалы (откосы, порог и подоконники) и ушли», — написал анонимно автор в группе «Злой Ноябрянин».
Местные жители в комментариях рассказали, что также пострадали от некачественной работы данной фирмы. «Я с ними тоже сталкивался, недоделали балконный выход, пришлось самому доделывать! Так что не рекомендую тоже эту фирму», — написал Евгений Мыльников. «Ищу их больше месяца. На звонки не отвечают. Дверь закрыта. Мне окно не могут поставить с 15 сентября 2021 года. Все оплачено. Наверное, нужно через прокуратуру решать вопрос», — рассказала Ольга Решетникова.
Корреспондент URA.RU попытался связаться с представителями данного салона. Однако по номерам, размещенным в открытом доступе, на звонки не ответили. Агентство также направило запрос в прокуратуру ЯНАО. Там сообщили, что в ведомство жалоб по описанной проблеме не поступало.
Недоделанная работа
Соцсети
Работа специалистов салона «Доминго»
Соцсети
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Жители Ноябрьска (ЯНАО) обвинили местный салон «Доминго», который занимается установкой окон и дверей, в мошенничестве. Как сообщили клиенты в соцсети «ВКонтакте», мастера не делают работу в полном объеме и не возвращают деньги. «Сделали некомпетентно свою работу, взяли деньги в полной сумме, забрали весь материал и не доделали ничего до конца! Дверь сейчас провисла и не закрывается. Очень хотелось бы, чтобы закончили работу! Потому что она не сделана никак, вообще! Работа была сделана 20 января, и парни сказали: сделаете ремонт, вызовите нас еще раз, и мы снимем размеры повторно. Забрали все материалы (откосы, порог и подоконники) и ушли», — написал анонимно автор в группе «Злой Ноябрянин». Местные жители в комментариях рассказали, что также пострадали от некачественной работы данной фирмы. «Я с ними тоже сталкивался, недоделали балконный выход, пришлось самому доделывать! Так что не рекомендую тоже эту фирму», — написал Евгений Мыльников. «Ищу их больше месяца. На звонки не отвечают. Дверь закрыта. Мне окно не могут поставить с 15 сентября 2021 года. Все оплачено. Наверное, нужно через прокуратуру решать вопрос», — рассказала Ольга Решетникова. Корреспондент URA.RU попытался связаться с представителями данного салона. Однако по номерам, размещенным в открытом доступе, на звонки не ответили. Агентство также направило запрос в прокуратуру ЯНАО. Там сообщили, что в ведомство жалоб по описанной проблеме не поступало.