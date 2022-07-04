04 июля 2022

Главврача в ЯНАО накажут за миллионные долги по коммуналке

© Служба новостей «URA.RU»
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Главврачу вынесли представление и назначили штраф в размере 30 тысяч рублей Фото:

Главного врача Яр-Салинской центрально районной больницы ЯНАО накажут за несвоевременную выплату коммунальных услуг. Как сообщает прокуратура округа, сумма задолженности составила более 13 миллионов рублей.

«Установлено, что ГБУЗ ЯНАО „Яр-салинская ЦРБ“ заключила с хозяйствующими субъектами государственные контракты на поставку коммунальных услуг. Несмотря на исполнение договорных обязательств, предприниматели оплату в установленный срок не получили, сумма задолженности по контрактам составила более 13,5 млн рублей», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, прокуратура вынесла главврачу представление и назначила штраф в размере 30 тысяч рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

Ранее сообщалось, что департамент образования в Ямальском районе своевременно не оплачивал госзаказы на поставку учебной литературы. Тогда общая сумма контрактов составила 18 миллионов рублей.

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Главного врача Яр-Салинской центрально районной больницы ЯНАО накажут за несвоевременную выплату коммунальных услуг. Как сообщает прокуратура округа, сумма задолженности составила более 13 миллионов рублей. «Установлено, что ГБУЗ ЯНАО „Яр-салинская ЦРБ“ заключила с хозяйствующими субъектами государственные контракты на поставку коммунальных услуг. Несмотря на исполнение договорных обязательств, предприниматели оплату в установленный срок не получили, сумма задолженности по контрактам составила более 13,5 млн рублей», — сказано в сообщении. По данным ведомства, прокуратура вынесла главврачу представление и назначила штраф в размере 30 тысяч рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд). Ранее сообщалось, что департамент образования в Ямальском районе своевременно не оплачивал госзаказы на поставку учебной литературы. Тогда общая сумма контрактов составила 18 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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