Главврачу вынесли представление и назначили штраф в размере 30 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Главного врача Яр-Салинской центрально районной больницы ЯНАО накажут за несвоевременную выплату коммунальных услуг. Как сообщает прокуратура округа, сумма задолженности составила более 13 миллионов рублей.

«Установлено, что ГБУЗ ЯНАО „Яр-салинская ЦРБ“ заключила с хозяйствующими субъектами государственные контракты на поставку коммунальных услуг. Несмотря на исполнение договорных обязательств, предприниматели оплату в установленный срок не получили, сумма задолженности по контрактам составила более 13,5 млн рублей», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, прокуратура вынесла главврачу представление и назначила штраф в размере 30 тысяч рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

Ранее сообщалось, что департамент образования в Ямальском районе своевременно не оплачивал госзаказы на поставку учебной литературы. Тогда общая сумма контрактов составила 18 миллионов рублей.