03 августа 2022

Глава Пермского округа поборется за 200 тысяч в экстримзабеге

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Гонка с препятствиями на рекультивированной городской свалке «ECO RACE». Челябинск, гонка, спорт, забег, гонка с препятствиями
Участников забега ждут разные препятствия (архивное фото) Фото:

Глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов примет участие в экстремальном забеге «Родео 59». Ему и другим спортсменам предстоит преодолеть рвы с водой, канавы, вертикальную стену и стену с наклоном 60 градусов, паутину, грязевые и другие препятствия. Призовой фонд составит 200 тысяч рублей, говорят организаторы.

«РОДЕО 59 — экстремальный забег, испытания на силу и выносливость, новые знакомства и масса новых впечатлений ждут тебя! Общий призовой фонд 200 000 рублей. Кстати, глава района Владимир Цветов тоже примет участие», — сообщается в анонсе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Соревнование состоится 13 августа на конноспортивном комплексе поселка Ферма. Составить конкуренцию главе района может любой желающий. Ограничение одно — нужно быть старше 18 лет.

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Глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов примет участие в экстремальном забеге «Родео 59». Ему и другим спортсменам предстоит преодолеть рвы с водой, канавы, вертикальную стену и стену с наклоном 60 градусов, паутину, грязевые и другие препятствия. Призовой фонд составит 200 тысяч рублей, говорят организаторы. «РОДЕО 59 — экстремальный забег, испытания на силу и выносливость, новые знакомства и масса новых впечатлений ждут тебя! Общий призовой фонд 200 000 рублей. Кстати, глава района Владимир Цветов тоже примет участие», — сообщается в анонсе мероприятия в соцсети «ВКонтакте». Соревнование состоится 13 августа на конноспортивном комплексе поселка Ферма. Составить конкуренцию главе района может любой желающий. Ограничение одно — нужно быть старше 18 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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