Глава Пермского округа поборется за 200 тысяч в экстримзабеге

Участников забега ждут разные препятствия (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Пермского муниципального округа Владимир Цветов примет участие в экстремальном забеге «Родео 59». Ему и другим спортсменам предстоит преодолеть рвы с водой, канавы, вертикальную стену и стену с наклоном 60 градусов, паутину, грязевые и другие препятствия. Призовой фонд составит 200 тысяч рублей, говорят организаторы.

«РОДЕО 59 — экстремальный забег, испытания на силу и выносливость, новые знакомства и масса новых впечатлений ждут тебя! Общий призовой фонд 200 000 рублей. Кстати, глава района Владимир Цветов тоже примет участие», — сообщается в анонсе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Соревнование состоится 13 августа на конноспортивном комплексе поселка Ферма. Составить конкуренцию главе района может любой желающий. Ограничение одно — нужно быть старше 18 лет.