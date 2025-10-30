Логотип РИА URA.RU
Общество

Пермяки в первую неделю ноября массово останутся без телевидения и радио

Жители одиннадцати населенных пунтов Пермского края останутся без телевидения
30 октября 2025 в 14:35
Отключения затронут 11 населенных пунктов

Фото: Анна Майорова © URA.RU

С 3 по 7 ноября 2025 года в Пермском крае жители временно останутся без телевидения и радио. Отключения затронут 11 населенных пунктов. 

«В Барде цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2, Радио России не будут вещать 5 ноября с 09:00 до 18:00. Длительность отключений — не более 1 часа. В Мокино в этот же день РТРС-1 и РТРС-2 будут недоступны с 10:00 до 18:00 не более 1 часа», — сообщили URA.RU в пресс-службе филиала РТРС «Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра».

Кроме того, отключения запланированы: 

  • В Кизеле 5 ноября с 10:00 до 18:00. Цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2 и Радио России будут недоступны не более 1 часа; 
  • В Новоильинском 5 ноября с 10:00 до 18:00. Они затронут цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2 не более 1 часа; 
  • В Суксуне 6 ноября с 09:00 до 18:00. Недоступны будут цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2 не более 1 часа; 
  • В Юго-Камском 6 ноября с 10:00 до 18:00. Под отключения попадут цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2 не более 1 часа;
  • В поселке Новый 6 ноября с 10:00 до 18:00. Воспользоваться нельзя будет РТРС-1, РТРС-2 не более 1 часа;
  • В Калиновке 06 ноября с 10:00 до 18:00. РТРС-1, РТРС-2 не будут вещать не более 1 часа;
  • В Александровске 7 ноября с 10:00 до 18:00. РТРС-1, РТРС-2 будут отсутствовать не более 1 часа;
  • В селе Частые 7 ноября с 10:00 до 18:00. РТРС-1, РТРС-2 и Радио России отключат не более чем на 1 час;
  • В селе Альняш 7 ноября с 10:00 до 18:00. Цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2 будут отсутствовать не более 1 часа.
Ранее URA.RU писало о массовом отключении телевидение и радио в Пермском крае с 27 по 30 октября 2025 года. Меры затронули четыре округа региона.

