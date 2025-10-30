Пермяки в первую неделю ноября массово останутся без телевидения и радио

С 3 по 7 ноября 2025 года в Пермском крае жители временно останутся без телевидения и радио. Отключения затронут 11 населенных пунктов.

«В Барде цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2, Радио России не будут вещать 5 ноября с 09:00 до 18:00. Длительность отключений — не более 1 часа. В Мокино в этот же день РТРС-1 и РТРС-2 будут недоступны с 10:00 до 18:00 не более 1 часа», — сообщили URA.RU в пресс-службе филиала РТРС «Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра».