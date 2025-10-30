Названы имена претендентов на мандат скончавшегося пермского депутата Чулошникова

Судьба мандата депутата заксобрания решится в ноябре Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Кресло депутата законодательного собрания Пермского края, в связи со смертью Владимира Чулошникова может занять экс-депутат гордумы Александровска Марина Зимина. По информации источника URA.RU, краевой комитет компартии уже представил кандидатуру Зиминой руководству КПРФ в качестве «наиболее подходящего кандитата».

«Сторонница КПРФ Зимина — один из главных претендентов на мандат Чулошникова. Во-первых, ее связывают давние и тесные отношения с землячкой, лидером пермских коммунистов Ксенией Айтаковой (Айтакова родилась и выросла в поселке Всеволодо-Вильва Александровского округа — прим. URA.RU). Во-вторых, это позволило бы Айтаковой усилиться на фоне внутрипартийного конфликта», — считает один из собеседников агентства.

По мнению другого инсайдера агентства, пермским коммунистам необходимо усиливаться в территориях на фоне предстоящих в 2026 году выборов в краевое заксобрание. «И на этом фоне они вряд ли будут проводить в парламент еще одного депутата от Александровска (сейчас в ЗС Прикамья от этой территории работает Дмитрий Кожанов — прим. URA.RU). Поэтому, вероятнее всего, мандат получит близкая родственница бывшего скандального депутата-коммуниста, соликамского предпринимателя Ильи Кузьмина Галина Сивкова. Сивкова, к тому же, является депутатом молодежного парламента в заксобрании», — поясняет собеседник URA.RU.

Зимина в Беседе с URA.RU заявила, что никаких официальных предложений о со стороны соратников занять вакантное кресло в ЗС ей пока не поступало. «Пока все на уровне слухов в интернете», — отметила она. Номером телефона Сивковой агентство не располагает. Получить комментарий Айтаковой корреспонденту не удалось, ее номер был занят.