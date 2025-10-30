Названы имена претендентов на мандат скончавшегося пермского депутата Чулошникова
Судьба мандата депутата заксобрания решится в ноябре
Кресло депутата законодательного собрания Пермского края, в связи со смертью Владимира Чулошникова может занять экс-депутат гордумы Александровска Марина Зимина. По информации источника URA.RU, краевой комитет компартии уже представил кандидатуру Зиминой руководству КПРФ в качестве «наиболее подходящего кандитата».
«Сторонница КПРФ Зимина — один из главных претендентов на мандат Чулошникова. Во-первых, ее связывают давние и тесные отношения с землячкой, лидером пермских коммунистов Ксенией Айтаковой (Айтакова родилась и выросла в поселке Всеволодо-Вильва Александровского округа — прим. URA.RU). Во-вторых, это позволило бы Айтаковой усилиться на фоне внутрипартийного конфликта», — считает один из собеседников агентства.
По мнению другого инсайдера агентства, пермским коммунистам необходимо усиливаться в территориях на фоне предстоящих в 2026 году выборов в краевое заксобрание. «И на этом фоне они вряд ли будут проводить в парламент еще одного депутата от Александровска (сейчас в ЗС Прикамья от этой территории работает Дмитрий Кожанов — прим. URA.RU). Поэтому, вероятнее всего, мандат получит близкая родственница бывшего скандального депутата-коммуниста, соликамского предпринимателя Ильи Кузьмина Галина Сивкова. Сивкова, к тому же, является депутатом молодежного парламента в заксобрании», — поясняет собеседник URA.RU.
Зимина в Беседе с URA.RU заявила, что никаких официальных предложений о со стороны соратников занять вакантное кресло в ЗС ей пока не поступало. «Пока все на уровне слухов в интернете», — отметила она. Номером телефона Сивковой агентство не располагает. Получить комментарий Айтаковой корреспонденту не удалось, ее номер был занят.
Окончательное решение о судьбе мандата будет принято на партийной конференции пермских коммунистов, дата проведения которой пока не ясна. Но перед этим законодательное собрание Пермского края должно официально прекратить полномочия Чулошникова. Проект документа депутаты планируют рассмотреть на ближайшем заседании в ноябре.
