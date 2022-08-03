В Магнитогорске сватовство закончилось поножовщиной и похищением

Виной всему стали азербайджанские свадебные обычаи Фото: Илья Московец © URA.RU

В Магнитогорске силовики разбираются в двух историях сватовства представителей азербайджанской диаспоры, одна из которых закончилась поножовщиной, а вторая похищением невесты. Об этом рассказали источники URA.RU в правоохранительных органах.

«В первом случае 25-летний жених 29 июля решил похитить понравившуюся ему 23-летнюю девушку, работавшую воспитателем в детском саду, чтобы добиться от нее согласия выйти за него замуж. Для этого привлек двух родственников, и втроем они похитили девушку от подъезда ее дома на проспекте Ленина, увезли в квартиру на улице Зеленый Лог и держали там несколько дней, ожидая согласия. В полицию о возможном похищении женщины сразу же сообщил очевидец, начался розыск, похитители узнали об этом и отпустили невесту из заточения, а она сразу написала заявление в Следственный комитет», — рассказал источник.

В результате в СК возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение группой лиц по предварительному сговору»). Теперь жениху и его друзьям грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Вторая история произошла двумя днями позже в других семейных кланах. Здесь девушка была ранее обручена по воле родителей с молодым человеком, но он ей не нравился. Она влюбилась в другого парня, также своей национальности, и решила с ним сбежать, зная, что родители будут против их союза. Молодые сбежали, а родные заявили о похищении дочери. Тогда она вернулась, сообщив, что ушла по доброй воле. Между родными девушки и семьей ее возлюбленного началась потасовка, в ходе которой один из родственников со стороны невесты получил ножевое ранение в ногу от отца жениха. Решается вопрос о возбуждении дела.

В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Комментарии в ведомстве предоставят позднее.