Диетолог Калинчев назвал самые полезные продукты для кишечника

05 августа 2022 в 01:07 Размер текста - 17 +

Кишечнику требуются пробиотики, которые содержатся в кисломолочных продуктах Фото: Анна Майорова © URA.RU Для здоровой работы кишечника человеку необходимо принимать на постоянной основе пробиотики, содержащиеся в кисломолочных продуктах, и пребиотики в виде пищевых добавок. Об этом URA.RU рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «Рекомендуется на регулярной основе есть пре- и пробиотики. Просьба их не путать. Пробиотики — это кисломолочные бактерии, про них знают сейчас все, благодаря агрессивной рекламе. А вот про пребиотики регулярно забывают. А ведь именно они могут предотвратить рак толстого кишечника за счет жирных длинноцепочечных кислот, образующихся за счет расщепления пребиотиков бактериями, живущими в толстом кишечнике. Речь про бутираты, которые образуются в результате жизнедеятельности бактерий микробиоты. Они нужны для нормального роста колоноцитов толстого кишечника», — сказал Алексей Калинчев. Как объяснил специалист, для получения пребиотиков обычная пища не подойдет. «Откуда брать пребиотики? Они продаются в аптеках и магазинах, торгующих нутрицевтиками. Это и есть пищевые волокна. Я бы рекомендовал покупать инулин, это полимер Д-фруктозы, специально созданный продукт для таких целей», — уточнил он. Кроме того, сам человек должен не переедать мучных продуктов. «Если не брать серьезные заболевания, требующие наблюдения и лечения у гастроэнтеролога, то большинство современных людей страдает от обстипации (запоров). Основные причины — избыток мучного, дефицит клетчатки и гиподинамия. Соответственно, необходимо соблюдать разумный баланс этих компонентов. Ведь избыток клетчатки приведет к обратному, диарее, а также может вызвать рецидив хронического гастрита в ремиссии», — заключил диетолог Калинчев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для здоровой работы кишечника человеку необходимо принимать на постоянной основе пробиотики, содержащиеся в кисломолочных продуктах, и пребиотики в виде пищевых добавок. Об этом URA.RU рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «Рекомендуется на регулярной основе есть пре- и пробиотики. Просьба их не путать. Пробиотики — это кисломолочные бактерии, про них знают сейчас все, благодаря агрессивной рекламе. А вот про пребиотики регулярно забывают. А ведь именно они могут предотвратить рак толстого кишечника за счет жирных длинноцепочечных кислот, образующихся за счет расщепления пребиотиков бактериями, живущими в толстом кишечнике. Речь про бутираты, которые образуются в результате жизнедеятельности бактерий микробиоты. Они нужны для нормального роста колоноцитов толстого кишечника», — сказал Алексей Калинчев. Как объяснил специалист, для получения пребиотиков обычная пища не подойдет. «Откуда брать пребиотики? Они продаются в аптеках и магазинах, торгующих нутрицевтиками. Это и есть пищевые волокна. Я бы рекомендовал покупать инулин, это полимер Д-фруктозы, специально созданный продукт для таких целей», — уточнил он. Кроме того, сам человек должен не переедать мучных продуктов. «Если не брать серьезные заболевания, требующие наблюдения и лечения у гастроэнтеролога, то большинство современных людей страдает от обстипации (запоров). Основные причины — избыток мучного, дефицит клетчатки и гиподинамия. Соответственно, необходимо соблюдать разумный баланс этих компонентов. Ведь избыток клетчатки приведет к обратному, диарее, а также может вызвать рецидив хронического гастрита в ремиссии», — заключил диетолог Калинчев.