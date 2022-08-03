03 августа 2022

В Пермском крае жители указали мэру на разруху в доме спорта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мультитурнир «Золотой тигр-2015». Армрестлинг и пауэрлифтинг. Екатеринбург, спорт, пауэрлифтинг, силач, штанга, тяжеловес
Тяжелоатлеты Чусового занимаются в ужасных условиях Фото:

Жители города Чусовой Пермского края обратились к мэру Сергею Белову, указав на разруху в доме спорта «Металлург». К своему посту на странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте» они приложили фотографии, на которых видны пятна от протечек на потолке, разбитый унитаз, сломанные доски пола, отслаивающуюся краску на стенах.

«Вот так выглядит зал для занятий тяжелой атлетикой дом спорта „Металлург“. Который год обещают провести ремонт, но… что-то пошло не так. При этом, у нас есть спортсмены мирового уровня», — пишут авторы обращения.

В администрации Чусовского округа заявили, что о проблеме знают, но денег на ремонт нет. По словам чиновников, работы нужны не только в зале тяжелой атлетики, но и во всем доме спорта. На это требуется более 2,8 млн рублей. «В 2023 году постараемся учесть данные работы», — обещают в мэрии.

В такую уборную вынуждены ходить спортсмены
Пол в зале пришел в полную негодность
С полка течет, а фото чемпионов скрывают облезшую краску
Краска облазит и вдоль труб

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Жители города Чусовой Пермского края обратились к мэру Сергею Белову, указав на разруху в доме спорта «Металлург». К своему посту на странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте» они приложили фотографии, на которых видны пятна от протечек на потолке, разбитый унитаз, сломанные доски пола, отслаивающуюся краску на стенах. «Вот так выглядит зал для занятий тяжелой атлетикой дом спорта „Металлург“. Который год обещают провести ремонт, но… что-то пошло не так. При этом, у нас есть спортсмены мирового уровня», — пишут авторы обращения. В администрации Чусовского округа заявили, что о проблеме знают, но денег на ремонт нет. По словам чиновников, работы нужны не только в зале тяжелой атлетики, но и во всем доме спорта. На это требуется более 2,8 млн рублей. «В 2023 году постараемся учесть данные работы», — обещают в мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...