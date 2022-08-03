Тяжелоатлеты Чусового занимаются в ужасных условиях Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители города Чусовой Пермского края обратились к мэру Сергею Белову, указав на разруху в доме спорта «Металлург». К своему посту на странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте» они приложили фотографии, на которых видны пятна от протечек на потолке, разбитый унитаз, сломанные доски пола, отслаивающуюся краску на стенах.

«Вот так выглядит зал для занятий тяжелой атлетикой дом спорта „Металлург“. Который год обещают провести ремонт, но… что-то пошло не так. При этом, у нас есть спортсмены мирового уровня», — пишут авторы обращения.

В администрации Чусовского округа заявили, что о проблеме знают, но денег на ремонт нет. По словам чиновников, работы нужны не только в зале тяжелой атлетики, но и во всем доме спорта. На это требуется более 2,8 млн рублей. «В 2023 году постараемся учесть данные работы», — обещают в мэрии.

В такую уборную вынуждены ходить спортсмены Страница официальной группы администрации Чусовского городского округа Пермского края в ВК

Пол в зале пришел в полную негодность Страница официальной группы администрации Чусовского городского округа Пермского края в ВК

С полка течет, а фото чемпионов скрывают облезшую краску Страница официальной группы администрации Чусовского городского округа Пермского края в ВК