03 августа 2022

Челябинский рынок аренды жилья показал высокую доходность по РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Евгения Куйвашева в Нижнюю Туру, ключ, ключи от квартиры, новое жилье, новоселье, новая квартира, связка ключей
Доходность от сдачи квартир в Челябинске снизилась с 7,4% до 7,2% Фото:

В Челябинске в июле, по сравнению с другими городами-миллионниками России, зафиксирована максимальная доходность от сдачи в аренду жилья. Такие данные приводит портал «Циан. Аналитики», речь идет об однокомнатных квартирах.

«Максимальная доходность — у арендодателей Челябинска. Минимальная — в Санкт-Петербурге. Ростов-на-Дону — единственный город, где доходность за полгода выросла на 0,2%. Наибольшее падение — в Новосибирске и Петербурге», — сообщается на портале.

Доходность от сдачи квартиры в наем рассчитывается исходя из стоимости жилья и цены аренды. Допустим, арендодатель приобрел однокомнатную квартиру с косметическим ремонтом за 2 млн 500 рублей. Квартиру он сдал за 15 тысяч рублей в месяц, коммунальные услуги арендатор оплачивает самостоятельно. За год арендная плата составит 180 тысяч рублей. Чтобы рассчитать доходность, 180 тысяч рублей (прибыль) умножается на 100% и делится на 2 млн 500 рублей (стоимость квартиры). В итоге доходность от сдачи такого жилья составит 7,2%, а срок окупаемости квартиры — 13,8 лет.

В Челябинске в июле по сравнению с январем доходность от сдачи квартир в аренду в сопоставлении с другими городами РФ снизилась незначительно — с 7,4% до 7,2%. Средняя цена аренды однокомнатной квартиры за месяц составляет 15 тысяч рублей.

Ранее в Челябинске резко вырос спрос на долгосрочную аренду квартир. Риелторы сообщили, в середине июня в разы увеличилось количество студентов и иностранных граждан, желающих снять жилье в город

Максимальная доходность — у арендодателей Челябинска, у рантье Санкт-Петербурга — минимальная.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

В Челябинске в июле, по сравнению с другими городами-миллионниками России, зафиксирована максимальная доходность от сдачи в аренду жилья. Такие данные приводит портал «Циан. Аналитики», речь идет об однокомнатных квартирах. «Максимальная доходность — у арендодателей Челябинска. Минимальная — в Санкт-Петербурге. Ростов-на-Дону — единственный город, где доходность за полгода выросла на 0,2%. Наибольшее падение — в Новосибирске и Петербурге», — сообщается на портале. Доходность от сдачи квартиры в наем рассчитывается исходя из стоимости жилья и цены аренды. Допустим, арендодатель приобрел однокомнатную квартиру с косметическим ремонтом за 2 млн 500 рублей. Квартиру он сдал за 15 тысяч рублей в месяц, коммунальные услуги арендатор оплачивает самостоятельно. За год арендная плата составит 180 тысяч рублей. Чтобы рассчитать доходность, 180 тысяч рублей (прибыль) умножается на 100% и делится на 2 млн 500 рублей (стоимость квартиры). В итоге доходность от сдачи такого жилья составит 7,2%, а срок окупаемости квартиры — 13,8 лет. В Челябинске в июле по сравнению с январем доходность от сдачи квартир в аренду в сопоставлении с другими городами РФ снизилась незначительно — с 7,4% до 7,2%. Средняя цена аренды однокомнатной квартиры за месяц составляет 15 тысяч рублей. Ранее в Челябинске резко вырос спрос на долгосрочную аренду квартир. Риелторы сообщили, в середине июня в разы увеличилось количество студентов и иностранных граждан, желающих снять жилье в город
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...