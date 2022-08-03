Челябинский рынок аренды жилья показал высокую доходность по РФ

04 августа 2022 в 19:42 Размер текста - 17 +

Доходность от сдачи квартир в Челябинске снизилась с 7,4% до 7,2% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске в июле, по сравнению с другими городами-миллионниками России, зафиксирована максимальная доходность от сдачи в аренду жилья. Такие данные приводит портал «Циан. Аналитики», речь идет об однокомнатных квартирах. «Максимальная доходность — у арендодателей Челябинска. Минимальная — в Санкт-Петербурге. Ростов-на-Дону — единственный город, где доходность за полгода выросла на 0,2%. Наибольшее падение — в Новосибирске и Петербурге», — сообщается на портале. Доходность от сдачи квартиры в наем рассчитывается исходя из стоимости жилья и цены аренды. Допустим, арендодатель приобрел однокомнатную квартиру с косметическим ремонтом за 2 млн 500 рублей. Квартиру он сдал за 15 тысяч рублей в месяц, коммунальные услуги арендатор оплачивает самостоятельно. За год арендная плата составит 180 тысяч рублей. Чтобы рассчитать доходность, 180 тысяч рублей (прибыль) умножается на 100% и делится на 2 млн 500 рублей (стоимость квартиры). В итоге доходность от сдачи такого жилья составит 7,2%, а срок окупаемости квартиры — 13,8 лет. В Челябинске в июле по сравнению с январем доходность от сдачи квартир в аренду в сопоставлении с другими городами РФ снизилась незначительно — с 7,4% до 7,2%. Средняя цена аренды однокомнатной квартиры за месяц составляет 15 тысяч рублей. Ранее в Челябинске резко вырос спрос на долгосрочную аренду квартир. Риелторы сообщили, в середине июня в разы увеличилось количество студентов и иностранных граждан, желающих снять жилье в город Максимальная доходность — у арендодателей Челябинска, у рантье Санкт-Петербурга — минимальная. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске в июле, по сравнению с другими городами-миллионниками России, зафиксирована максимальная доходность от сдачи в аренду жилья. Такие данные приводит портал «Циан. Аналитики», речь идет об однокомнатных квартирах. «Максимальная доходность — у арендодателей Челябинска. Минимальная — в Санкт-Петербурге. Ростов-на-Дону — единственный город, где доходность за полгода выросла на 0,2%. Наибольшее падение — в Новосибирске и Петербурге», — сообщается на портале. Доходность от сдачи квартиры в наем рассчитывается исходя из стоимости жилья и цены аренды. Допустим, арендодатель приобрел однокомнатную квартиру с косметическим ремонтом за 2 млн 500 рублей. Квартиру он сдал за 15 тысяч рублей в месяц, коммунальные услуги арендатор оплачивает самостоятельно. За год арендная плата составит 180 тысяч рублей. Чтобы рассчитать доходность, 180 тысяч рублей (прибыль) умножается на 100% и делится на 2 млн 500 рублей (стоимость квартиры). В итоге доходность от сдачи такого жилья составит 7,2%, а срок окупаемости квартиры — 13,8 лет. В Челябинске в июле по сравнению с январем доходность от сдачи квартир в аренду в сопоставлении с другими городами РФ снизилась незначительно — с 7,4% до 7,2%. Средняя цена аренды однокомнатной квартиры за месяц составляет 15 тысяч рублей. Ранее в Челябинске резко вырос спрос на долгосрочную аренду квартир. Риелторы сообщили, в середине июня в разы увеличилось количество студентов и иностранных граждан, желающих снять жилье в город