В Челябинске резко вырос спрос на съемные квартиры

Снять жилье в Челябинске в среднем можно за 15 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в июне резко вырос спрос на долгосрочную аренду жилья. Об этом рассказала специалист по недвижимости агентства «Дом под ключ» Виктория Морозюк.

«Что касается сдачи квартир в долгосрочную аренду, то в июне по сравнению с предыдущим месяцем он увеличился практически на 100%, приходят объекты и тут же уходят. Появилось много иностранных граждан, также наши студенты из области снимают квартиры. Много платежеспособных иностранцев: китайцев, индийцев, которые здесь и учатся, и работают, у которых есть деньги», — пояснила Морозюк.

Челябинские специалисты по недвижимости отмечали простой в сфере аренды жилья еще в мае. Но ближе к середине июня ситуация поменялась: в разы увеличилось количество студентов и иностранных граждан, желающих снять жилье в Челябинске.

Переселенцам и беженцам из ДНР и ЛНР нужна регистрация, за которую они отдельно платят собственникам. Временная регистрация осуществляется через МФЦ или через паспортно-визовую службу. По словам специалистов по недвижимости, в Челябинской области ежемесячный тариф за такую услугу составляет 500-800 рублей за человека.

Кроме того, в Челябинске аренда однокомнатной квартиры по данным портала restate.ru за год увеличилась на три тысячи до 15 тысяч рублей в месяц. Это вдвое меньше по сравнению с Магнитогорском, где аренда такого жилья за аналогичный период увеличилась на 7,3 тысячи рублей в месяц.