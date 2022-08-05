05 августа 2022

Профессор Яковлев: мясо, выращенное на антибиотиках, опасно

© Служба новостей «URA.RU»
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Молочная ферма Балтымского агропромышленного комплекса. Свердловская область, поселок Балтым, коровы, ферма, корова, коровник, животноводство, молочная ферма, сельское хозяйство
Агроиндустрия является главным источником проблемы устойчивости микробов к антибиотикам Фото:

Использование антибиотиков в агропромышленности при выращивании рыбы, животных и птиц может привести к устойчивости микробов к данным препаратам. В частности это касается кишечной палочки, которая вызывает инфекцию мочевых путей у человека. Об этом URA.RU рассказал профессор кафедры госпитальной терапии Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Сергей Яковлев.

«При выращивании рыбы, животных, птицы использую антибиотики. Причем в пищу животным их добавляют не с целью оздоровления, а чтобы ускорить рост. Это еще одно свойство антибиотиков. К сожалению, это настолько распространено, что в медицину на всей планете идет только 10%, 85% уходит в агроиндустрию. Это очень большая беда, так как антибиотики могут попасть в мясо, а это огромный вклад в устойчивость микробов к антибиотикам. Кишечная палочка, которая живет у свиней и кур, та же самая, которая вызывает инфекцию мочевых путей у человека. И агроиндустрия сейчас является главным источником этой проблемы», — рассказал Сергей Яковлев.

Профессор кафедры физиологии и фармакологии Южно-уральского аграрного университета Алевтин Мифтахутдинов в разговоре с URA.RU уточнил, что в связи с этим использование антибиотиков в агробизнесе стараются тщательно контролировать. «В настоящее время законодательно запретили использование некоторых групп антибиотиков, так как они критически влияют на здоровье людей. Наибольшую опасность представляют нитрофураны, но Россельхознадзор тщательно контролирует ситуацию и сейчас нет таких ветеринаров, которые используют данный антибиотик», — объяснил Мифтахутдинов.

В Шотландии 6 августа 1881 года родился Александр Флеминг, обладатель Нобелевской премии по физиологии и медицине. В 1928 году, пытаясь убраться в своей лаборатории, он обнаружил чашку Петри с бактериями, в которых выросли плесневые грибы. Как отметил Флеминг, колонии грибов возле бактерий стали прозрачными из-за разрушения клеток. Так ему удалось вывести первый антибиотик пенициллин.

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Использование антибиотиков в агропромышленности при выращивании рыбы, животных и птиц может привести к устойчивости микробов к данным препаратам. В частности это касается кишечной палочки, которая вызывает инфекцию мочевых путей у человека. Об этом URA.RU рассказал профессор кафедры госпитальной терапии Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Сергей Яковлев. «При выращивании рыбы, животных, птицы использую антибиотики. Причем в пищу животным их добавляют не с целью оздоровления, а чтобы ускорить рост. Это еще одно свойство антибиотиков. К сожалению, это настолько распространено, что в медицину на всей планете идет только 10%, 85% уходит в агроиндустрию. Это очень большая беда, так как антибиотики могут попасть в мясо, а это огромный вклад в устойчивость микробов к антибиотикам. Кишечная палочка, которая живет у свиней и кур, та же самая, которая вызывает инфекцию мочевых путей у человека. И агроиндустрия сейчас является главным источником этой проблемы», — рассказал Сергей Яковлев. Профессор кафедры физиологии и фармакологии Южно-уральского аграрного университета Алевтин Мифтахутдинов в разговоре с URA.RU уточнил, что в связи с этим использование антибиотиков в агробизнесе стараются тщательно контролировать. «В настоящее время законодательно запретили использование некоторых групп антибиотиков, так как они критически влияют на здоровье людей. Наибольшую опасность представляют нитрофураны, но Россельхознадзор тщательно контролирует ситуацию и сейчас нет таких ветеринаров, которые используют данный антибиотик», — объяснил Мифтахутдинов. В Шотландии 6 августа 1881 года родился Александр Флеминг, обладатель Нобелевской премии по физиологии и медицине. В 1928 году, пытаясь убраться в своей лаборатории, он обнаружил чашку Петри с бактериями, в которых выросли плесневые грибы. Как отметил Флеминг, колонии грибов возле бактерий стали прозрачными из-за разрушения клеток. Так ему удалось вывести первый антибиотик пенициллин.
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