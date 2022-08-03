Суд вынес приговор тюменцу за фейки о российской армии

Суд приговорил Антона Шамонова к полугоду исправительных работ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор Антону Шамонову, обвиняемому в публичном распространении недостоверной информации об армии РФ. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Мужчину приговорили к полугоду исправительных работ.

«Из материалов дела следует, что 24 марта мужчина публично разместил в группе в социальной сети „ВКонтакте“, комментарий в виде высказываний, содержащих утверждения о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации (российских военных), характеризуемые, как преступные, связанные со смертью людей (мирных граждан, солдат срочной службы), направленной на публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации», — рассказали в пресс-службе. Шамонов свою вину признал.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ рассматривалось в особом порядке. 10% от заработной платы Шамонова будет удержано в пользу государства.