Генсек НАТО признался, что был противником альянса в юности

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НАТО. Москва, нато, nato, столтенберг йенс
В юности Столтенберг выступал против НАТО Фото:

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что в молодости был против альянса. Об этом сообщает NRK News.

«В 1970-е годы я считал, что Норвегия должна выйти из НАТО как можно скорее. Тогда мы пели: Норвегия, Норвегия, на выход из НАТО!», — рассказал Столтенберг. Ранее генсек НАТО занимал должность премьер-министра Норвегии. Также он заявил, что никогда не собирался возглавлять Североатлантический Альянс.

Ранее URA.RU сообщало, что исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон может стать Генеральным секретарем НАТО. В свою очередь, ожидается, что Йенс Столтенберг уйдет в отставку.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что в молодости был против альянса. Об этом сообщает NRK News. «В 1970-е годы я считал, что Норвегия должна выйти из НАТО как можно скорее. Тогда мы пели: Норвегия, Норвегия, на выход из НАТО!», — рассказал Столтенберг. Ранее генсек НАТО занимал должность премьер-министра Норвегии. Также он заявил, что никогда не собирался возглавлять Североатлантический Альянс. Ранее URA.RU сообщало, что исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон может стать Генеральным секретарем НАТО. В свою очередь, ожидается, что Йенс Столтенберг уйдет в отставку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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