Генсек НАТО признался, что был противником альянса в юности

В юности Столтенберг выступал против НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что в молодости был против альянса. Об этом сообщает NRK News.

«В 1970-е годы я считал, что Норвегия должна выйти из НАТО как можно скорее. Тогда мы пели: Норвегия, Норвегия, на выход из НАТО!», — рассказал Столтенберг. Ранее генсек НАТО занимал должность премьер-министра Норвегии. Также он заявил, что никогда не собирался возглавлять Североатлантический Альянс.

Ранее URA.RU сообщало, что исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон может стать Генеральным секретарем НАТО. В свою очередь, ожидается, что Йенс Столтенберг уйдет в отставку.