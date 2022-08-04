Генсек НАТО признался, что был противником альянса в юности

В юности Столтенберг выступал против НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что в молодости был против альянса. Об этом сообщает NRK News.
«В 1970-е годы я считал, что Норвегия должна выйти из НАТО как можно скорее. Тогда мы пели: Норвегия, Норвегия, на выход из НАТО!», — рассказал Столтенберг. Ранее генсек НАТО занимал должность премьер-министра Норвегии. Также он заявил, что никогда не собирался возглавлять Североатлантический Альянс.
Ранее URA.RU сообщало, что исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон может стать Генеральным секретарем НАТО. В свою очередь, ожидается, что Йенс Столтенберг уйдет в отставку.
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