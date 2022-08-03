Житель Тюменской области заколол женщину ножом

Житель Тюменской области ударил женщину ножом в шею. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы области. Тюменка скончалась на месте.
«По версии следствия, 2 августа 2022 года Сергей Устинов, 1979 года рождения, находясь в нетрезвом состоянии в доме села Староалександровка из-за личных неприязненных отношений нанес не менее одного удара ножом в шею гражданке Ш. Женщина скончалась на месте», — передает пресс-служба.
Тюменец будет помещен в СИЗО на два месяца. По месту проживания Устинов характеризуется отрицательно, официально не трудоустроен. Ранее он уже привлекался как административной, так и к уголовной ответственности.
Ранее URA.RU писало о том, что тюменец ударил возлюбленную битой по голове. Мужчине не понравилось, что женщина пыталась разнять конфликт.
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