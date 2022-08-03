03 августа 2022

Житель Тюменской области заколол женщину ножом

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Нож. Екатеринбург, нож, нападение, жертва, угроза, преступление
Тюменец обвиняется в преступлении согласно ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» Фото:

Житель Тюменской области ударил женщину ножом в шею. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы области. Тюменка скончалась на месте.

«По версии следствия, 2 августа 2022 года Сергей Устинов, 1979 года рождения, находясь в нетрезвом состоянии в доме села Староалександровка из-за личных неприязненных отношений нанес не менее одного удара ножом в шею гражданке Ш. Женщина скончалась на месте», — передает пресс-служба.

Тюменец будет помещен в СИЗО на два месяца. По месту проживания Устинов характеризуется отрицательно, официально не трудоустроен. Ранее он уже привлекался как административной, так и к уголовной ответственности.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменец ударил возлюбленную битой по голове. Мужчине не понравилось, что женщина пыталась разнять конфликт.

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Житель Тюменской области ударил женщину ножом в шею. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы области. Тюменка скончалась на месте. «По версии следствия, 2 августа 2022 года Сергей Устинов, 1979 года рождения, находясь в нетрезвом состоянии в доме села Староалександровка из-за личных неприязненных отношений нанес не менее одного удара ножом в шею гражданке Ш. Женщина скончалась на месте», — передает пресс-служба. Тюменец будет помещен в СИЗО на два месяца. По месту проживания Устинов характеризуется отрицательно, официально не трудоустроен. Ранее он уже привлекался как административной, так и к уголовной ответственности. Ранее URA.RU писало о том, что тюменец ударил возлюбленную битой по голове. Мужчине не понравилось, что женщина пыталась разнять конфликт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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