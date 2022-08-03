С сайта пермского аэропорта пропал международный рейс

Совершать полеты из Перми в Куляб должна была Ural Airlines Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

С сайта аэропорта Перми исчез рейс «Пермь — Куляб (Таджикистан)». Также пропали рейс и билеты на него с веб-сайта перевозчика Ural Airlines.

Маршрут «Пермь — Куляб» больше недоступен в расписании на сайте Большого Савино. Перевозчик должен был начать полетную программу в середине сентября и закончить ее в конце октября. Рейсы должны были совершаться по вторникам.

На ресурсе авикомпании недавно появилась информация, что она отменяет все перелеты в большинство стран СНГ (Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армения). Однако в списке не было Таджикистана. В Ural Airlines отправлен запрос.