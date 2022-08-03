03 августа 2022

С сайта пермского аэропорта пропал международный рейс

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, авиация, самолет
Совершать полеты из Перми в Куляб должна была Ural Airlines Фото:

С сайта аэропорта Перми исчез рейс «Пермь — Куляб (Таджикистан)». Также пропали рейс и билеты на него с веб-сайта перевозчика Ural Airlines.

Маршрут «Пермь — Куляб» больше недоступен в расписании на сайте Большого Савино. Перевозчик должен был начать полетную программу в середине сентября и закончить ее в конце октября. Рейсы должны были совершаться по вторникам.

На ресурсе авикомпании недавно появилась информация, что она отменяет все перелеты в большинство стран СНГ (Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армения). Однако в списке не было Таджикистана. В Ural Airlines отправлен запрос.

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С сайта аэропорта Перми исчез рейс «Пермь — Куляб (Таджикистан)». Также пропали рейс и билеты на него с веб-сайта перевозчика Ural Airlines. Маршрут «Пермь — Куляб» больше недоступен в расписании на сайте Большого Савино. Перевозчик должен был начать полетную программу в середине сентября и закончить ее в конце октября. Рейсы должны были совершаться по вторникам. На ресурсе авикомпании недавно появилась информация, что она отменяет все перелеты в большинство стран СНГ (Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армения). Однако в списке не было Таджикистана. В Ural Airlines отправлен запрос.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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