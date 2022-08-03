Тюменских врачей готовят к новой волне коронавируса

По прогнозам экспертов, новая волна коронавируса накроет страну уже этой осенью Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Тюменских медиков начали активно готовить к новой волне коронавируса. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к системе здравоохранения. В региональном депздраве агентству сообщили, что в Тюменской области есть все необходимое для борьбы с распространением COVID-19.

«По всем прогнозам, новая волна коронавируса накроет страну уже этой осенью. Тюменская область — не исключение. Медикам напомнили, что ковид никуда не делся, и предупредили, что стоит готовиться к напряженной работе в этом направлении. Также для борьбы с вирусом закупаются лекарства и расширяется коечный фонд», — сообщил собеседник агентства.

В региональном департаменте здравоохранения агентству сообщили, что в Тюменской области есть все необходимое для того, чтобы контролировать ситуацию с распространением коронавируса. «Организационные мероприятия, в том числе финансирование, позволили обеспечить повышенную готовность инфраструктуры системы здравоохранения. Это касается формирования достаточного коечного фонда, запаса лекарственных препаратов для амбулаторного и стационарного этапов лечения, неснижаемого запаса средств для раннего выявления заболевших, включая экспресс-тесты», — сообщили агентству в депздраве.

Там добавили, что тюменские врачи имеют достаточный опыт борьбы с коронавирусом. В медицинских организациях региона усилен противоэпидемический режим.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области вновь выросло количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В конце июля в регионе было за сутки COVID-19 был обнаружен у 124 человек.