Урбанисты России соберутся в столице ХМАО

04 августа 2022 в 18:42 Размер текста - 17 +

Стела «Первооткрывателей земли Югорской» в Ханты-Мансийске Фото: Официальный сайт администрации Ханты- Мансийска Десять архитекторов и дизайнеров из разных городов России встретятся в Ханты-Мансийске, в рамках всероссийского урбанистического хакатона «Города». Победит в конкурсе лучший проект по благоустройству территории прилегающей к «Стеле первооткрывателям земли Югорской» в столице округа. Об этом URA.RU рассказали в Нижневартовском государственном университете. «Конкурсанты уже встретились с участниками, собрали информацию о Ханты-Мансийске и площадке, прилегающей к стеле „Первооткрывателей земли Югорской“, презентовали наработки проектов. Впереди участников ждут встречи с экспертами, кропотливая работа с наставниками и защита», — рассказали в пресс-службе вуза. Ассистент кафедры архитектуры и дизайна НВГУ Нина Корнева, участвующая в конкуре, рассказала, что задача хакатона заключается в том, чтобы привлечь людей, которые будут развивать проект. «Сейчас мы в большей степени занимаемся исследовательской частью, а к концепции перейдем по приезду в Ханты-Мансийск. Насколько мне известно, будет возможна реализация проектов-победителей, но в этом не будет смысла, если люди не будут заинтересованы развивать этот проект», — сказала Корнева. Указом главы государства 2022—2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий. Основными задачами проведения десятилетия являются привлечение талантливой молодежи в научную сферу, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач укрепления общества, повышение доступности информации о перспективах научной деятельности для граждан страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Десять архитекторов и дизайнеров из разных городов России встретятся в Ханты-Мансийске, в рамках всероссийского урбанистического хакатона «Города». Победит в конкурсе лучший проект по благоустройству территории прилегающей к «Стеле первооткрывателям земли Югорской» в столице округа. Об этом URA.RU рассказали в Нижневартовском государственном университете. «Конкурсанты уже встретились с участниками, собрали информацию о Ханты-Мансийске и площадке, прилегающей к стеле „Первооткрывателей земли Югорской“, презентовали наработки проектов. Впереди участников ждут встречи с экспертами, кропотливая работа с наставниками и защита», — рассказали в пресс-службе вуза. Ассистент кафедры архитектуры и дизайна НВГУ Нина Корнева, участвующая в конкуре, рассказала, что задача хакатона заключается в том, чтобы привлечь людей, которые будут развивать проект. «Сейчас мы в большей степени занимаемся исследовательской частью, а к концепции перейдем по приезду в Ханты-Мансийск. Насколько мне известно, будет возможна реализация проектов-победителей, но в этом не будет смысла, если люди не будут заинтересованы развивать этот проект», — сказала Корнева. Указом главы государства 2022—2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий. Основными задачами проведения десятилетия являются привлечение талантливой молодежи в научную сферу, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач укрепления общества, повышение доступности информации о перспективах научной деятельности для граждан страны.