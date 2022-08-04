Власти решили важную проблему на главной трассе ЯНАО

Сейчас почти на все дороге между Салехардом и Надымом телефоны не могут поймать сеть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

К концу этого года на автодороге между Салехардом и Надымом появится стабильная сотовая связь. Сейчас на контракт по исполнению этого заказа ищут подрядчика. Информация опубликована на сайте ЕИС Закупки.

«Оказание услуг по обеспечению доступности населению услуг подвижной радиотелефонной связи и телематических услуг связи на сегментах участка Надым — Салехард автомобильной дороги Сургут — Салехард», — гласит текст закупки, опубликованной на сайте.

Сейчас сеть на участке крайне нестабильная и связь ловит только около установленных вышек, которых не так много. На большей части дороги соединение просто отсутствует.

Подрядчик должен будет успеть установить связь до 20 ноября этого года. После этого пять дней сеть будут тестировать и до начала декабря у исполнителя контракта будет время исправить ошибки и устранить замечания. Связь должно будет покрывать 100% территории трассы и обеспечивать стабильное соединение и скорость до 100 мбит/с по стандарту LTE.

Подрядчик после завершения установки должен будет до конца 2024 года оказывать услуги связи и обеспечивать стабильную бесперебойную работу. Стартовая цена контракта 24 млн 700 тыс рублей.

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