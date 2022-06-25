В ЯНАО нашли подрядчика для «трассы смерти»

26 июня 2022 в 00:25 Размер текста - 17 +

Департамент госзаказа Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) выбрал победителя аукциона на ремонт трассы Сургут-Салехард на участке Пурпе-Пуровск. Информация об этом размещена на государственном портале госзакупок. «По окончании срока подана только одна заявка на участие. Соответственно, договор будет подписан с компанией АО «Мостострой-11», — уточняется на сайте госзакупок. Начальная цена контракта была 1,7 млрд рублей. АО «Мостострой-11» регулярно выигрывает тендеры в ЯНАО. Так, компания отремонтирует три моста на участке дороги Пуровск-Коротчаево, так же будет строить второй мост через Обь в районе Сургута и возьмется за ремонт другого участка трассы Сургут-Салехард. Компания «Мостострой-11» принадлежит депутату Тюменской облдумы Николая Руссу и является ключевым подрядчиком правительства Тюменской области. Однако, из-за резкого роста стоимости строительных ресурсов компания была вынуждена оформить несколько кредитов на реализацию имеющихся проектов. Ранее URA.RU рассказывал о проблемах на этой дороге. Так, 19 мая из-за разлома водопропускной трубы на 1013 километре трассы Сургут-Салехард случилось размытие грунта. Это стало следствием провала части дорожного полотна. Жители округа теряют колеса и портят автомобильные диски из-за образовавшейся в асфальте ямы. Однако дорога по-прежнему находится в плохом состоянии, о чем заявлял губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Кроме того, не все в порядке и с ремонтом «трассы смерти». Так, в апреле этого года, дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО подала в суд на Тюменскую автодорожную компанию с целью взыскать около трех миллионов рублей неустойки за просрочку ремонта автомобильной дороги Сургут—Салехард.