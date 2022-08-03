В Пермском крае ухудшилась ситуация с рождаемостью

Количество родившихся в Коми-округе снизилось на 15,5% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Коми-Пермяцком округе Пермского края ухудшились демографические показатели. Основные итоги социально-экономического развития территории приводит на своем сайте министерство по делам Коми-округа.

«По данным госстатистики развитие демографической ситуации в Коми-Пермяцком округе за январь—март, в сравнении с январем-мартом 2021 года, характеризовалось уменьшением числа родившихся на 15,5% (52 человека) и увеличением числа умерших на 1,6% (7 человек). Естественная убыль населения составила 170 человек против 111 в январе—марте 2021 года», — сообщается на сайте.

Кроме того, во всех муниципалитетах округа (кроме Гайнского) отмечается снижение числа родившихся. Миграционная ситуация по данным местных властей, также ухудшилась: количество убывших из территории превысило количество прибывших граждан.