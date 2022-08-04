CNBC: МВФ перекладывает решение кризиса в ЕС на потребителей

04 августа 2022 в 19:36 Размер текста - 17 +

В Европе хотят переложить решение проблемы с энергетическим кризисом на потребителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Международный валютный фонд призывает Европу переложить решение проблемы с энергетическим кризисом на самих потребителей, чтобы стимулировать энергосбережение. Об этом сообщает CNBC. «МВФ призвал поддержать наиболее уязвимую категорию, но заявил, что другие потребители должны нести основную тяжесть повышения цен в попытке стимулировать энергосбережение», — сообщает телеканал. До этого европейские политики вводили широкий контроль над ценами, субсидии и снижение налогов, чтобы смягчить рост цен на энергоносители, которые резко возросли по всему континенту. «Правительства должны позволить увеличить стоимость топлива и перейти на конечных пользователей, чтобы стимулировать энергосбережение и отказ от ископаемых видов топлива», — европейское подразделение. Об этом написал МВФ в своем интернет-блоге. Европа может остаться без одной из немногих альтернатив российскому газу — сжиженного природного газа из США. Штаты рассматривают возможность существенно сократить поставки. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. В связи с этим, Европа и ряд других стран ввели антироссийские санкции. Но в итоге сами оказались не готовы к последствиям.

Международный валютный фонд призывает Европу переложить решение проблемы с энергетическим кризисом на самих потребителей, чтобы стимулировать энергосбережение. Об этом сообщает CNBC. «МВФ призвал поддержать наиболее уязвимую категорию, но заявил, что другие потребители должны нести основную тяжесть повышения цен в попытке стимулировать энергосбережение», — сообщает телеканал. До этого европейские политики вводили широкий контроль над ценами, субсидии и снижение налогов, чтобы смягчить рост цен на энергоносители, которые резко возросли по всему континенту. «Правительства должны позволить увеличить стоимость топлива и перейти на конечных пользователей, чтобы стимулировать энергосбережение и отказ от ископаемых видов топлива», — европейское подразделение. Об этом написал МВФ в своем интернет-блоге. Европа может остаться без одной из немногих альтернатив российскому газу — сжиженного природного газа из США. Штаты рассматривают возможность существенно сократить поставки. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. В связи с этим, Европа и ряд других стран ввели антироссийские санкции. Но в итоге сами оказались не готовы к последствиям.