РГ: Европе грозит остаться без альтернативы российскому газу

США может ограничить экспорт сжиженного природного газа в Европу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Европа может остаться без одной из немногих альтернатив российскому газу — сжиженного природного газа из США. Ради повышения спроса на внутреннем рынке и заполнения собственных подземных хранилищ Штаты рассматривают возможность существенно сократить поставки, считают опрошенные журналистами аналитики.

«США могут ограничить экспорт своего сжиженного природного газа (СПГ) ради увеличения предложения на внутреннем рынке и заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ). На фоне снижения импорта газа этим летом из России более чем вполовину для Европы такой сценарий может обернуться энергетической катастрофой», — сообщает «Российская газета» со ссылкой на аналитиков.

Американским газодобывающим компаниям и экономике США продажа газа Европе пользы не даст, добавляют опрошенные газетой эксперты. США продали весь СПГ европейским и азиатским трейдерам, что приносит больше прибыли торговцам других стран, а не штатам. Поэтому возможны повышения цен на газ для американских потребителей и, следовательно, Европе.

Ранее URA.RU сообщало, что в Европе газовый кризис обострился после введения западом антироссийских санкций. Цены на газ в западной части значительно выросли.