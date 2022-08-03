РГ: Европе грозит остаться без альтернативы российскому газу

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Клипарт. Екатеринбург, газовая конфорка, пламя, газовая плита, огонь, бытовой газ
США может ограничить экспорт сжиженного природного газа в Европу Фото:
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Европа может остаться без одной из немногих альтернатив российскому газу — сжиженного природного газа из США. Ради повышения спроса на внутреннем рынке и заполнения собственных подземных хранилищ Штаты рассматривают возможность существенно сократить поставки, считают опрошенные журналистами аналитики.

«США могут ограничить экспорт своего сжиженного природного газа (СПГ) ради увеличения предложения на внутреннем рынке и заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ). На фоне снижения импорта газа этим летом из России более чем вполовину для Европы такой сценарий может обернуться энергетической катастрофой», — сообщает «Российская газета» со ссылкой на аналитиков.

Американским газодобывающим компаниям и экономике США продажа газа Европе пользы не даст, добавляют опрошенные газетой эксперты. США продали весь СПГ европейским и азиатским трейдерам, что приносит больше прибыли торговцам других стран, а не штатам. Поэтому возможны повышения цен на газ для американских потребителей и, следовательно, Европе.

Ранее URA.RU сообщало, что в Европе газовый кризис обострился после введения западом антироссийских санкций. Цены на газ в западной части значительно выросли.

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Европа может остаться без одной из немногих альтернатив российскому газу — сжиженного природного газа из США. Ради повышения спроса на внутреннем рынке и заполнения собственных подземных хранилищ Штаты рассматривают возможность существенно сократить поставки, считают опрошенные журналистами аналитики. «США могут ограничить экспорт своего сжиженного природного газа (СПГ) ради увеличения предложения на внутреннем рынке и заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ). На фоне снижения импорта газа этим летом из России более чем вполовину для Европы такой сценарий может обернуться энергетической катастрофой», — сообщает «Российская газета» со ссылкой на аналитиков. Американским газодобывающим компаниям и экономике США продажа газа Европе пользы не даст, добавляют опрошенные газетой эксперты. США продали весь СПГ европейским и азиатским трейдерам, что приносит больше прибыли торговцам других стран, а не штатам. Поэтому возможны повышения цен на газ для американских потребителей и, следовательно, Европе. Ранее URA.RU сообщало, что в Европе газовый кризис обострился после введения западом антироссийских санкций. Цены на газ в западной части значительно выросли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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