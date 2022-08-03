У пермяка украли собаку и перекрасили, чтобы ее никто не нашел. Фото

04 августа 2022 в 21:03 Размер текста - 17 +

Похититель «дорисовал» дополнительные пятна на собаке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермяк в соцсетях пытается найти похитителей его собаки. Мужчина в соцсетях рассказал, что у него украли собаку породы Джек-рассел-терьер и перекрасили, чтобы ее никто не узнал. Но, владельцу все же удалось найти и вернуть своего питомца. Пост с фотографиями пермяк выложил в паблик «Черный Список | Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Люди, которые украли собаку и догадались ее перекрасить: у собаки — клеймо. Она — с документами и родословной. Куплена за немалые деньги. Если вы, дебилы, думали, что перекрасив, можно бесплатно забрать ее себе, то вы ошиблись. Пишите в личные сообщения, если хотите, чтобы ваше преступление не дошло до сотрудников полиции, в противном случае будет написано заявление», — написал владелец собаки. В конце поста пермяк указал на то, что даже на фотографиях видно, что цвет пятен на оригинальной шерсти и покрашенной отличается. И приложил фото. Обратите внимание на окрас: рыжий — оригинальный Евгений Шваб / vk.com Такого разноцветного окраса у породы не существует Евгений Шваб / vk.com

Пермяк в соцсетях пытается найти похитителей его собаки. Мужчина в соцсетях рассказал, что у него украли собаку породы Джек-рассел-терьер и перекрасили, чтобы ее никто не узнал. Но, владельцу все же удалось найти и вернуть своего питомца. Пост с фотографиями пермяк выложил в паблик «Черный Список | Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Люди, которые украли собаку и догадались ее перекрасить: у собаки — клеймо. Она — с документами и родословной. Куплена за немалые деньги. Если вы, дебилы, думали, что перекрасив, можно бесплатно забрать ее себе, то вы ошиблись. Пишите в личные сообщения, если хотите, чтобы ваше преступление не дошло до сотрудников полиции, в противном случае будет написано заявление», — написал владелец собаки. В конце поста пермяк указал на то, что даже на фотографиях видно, что цвет пятен на оригинальной шерсти и покрашенной отличается. И приложил фото.