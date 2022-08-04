Свердловчанин убил жену перед собственной смертью

В Екатеринбурге нашли тело мужчины, который перед смертью убил жену, оставив в одиночестве пятимесячного ребенка. Об этом сообщили очевидцы.
«В полиции рассказали, что он зарезал свою жену, а потом покончил с собой», — передает портал Е1.ru слова очевидицы. Она подчеркнула, что у супругов был пятимесячный ребенок, который остался сиротой. Врачи забрали младенца в больницу.
Тело мужчины нашли на улице после сообщения екатеринбуржцев об обнаружении трупа. На место съехались оперативные службы.
URA.RU обратилось к представителям пресс-группы УМВД по Екатеринбургу и пресс-службы СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там не ответили на вопрос корреспондента.
Ранее очевидцы сообщили об обнаружении тела мужчины на крыльце офиса банка. На место приезжали силовики.
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