Свердловчанин убил жену перед собственной смертью

На место происшествия приезжали силовики, сообщил очевидец (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге нашли тело мужчины, который перед смертью убил жену, оставив в одиночестве пятимесячного ребенка. Об этом сообщили очевидцы.

«В полиции рассказали, что он зарезал свою жену, а потом покончил с собой», — передает портал Е1.ru слова очевидицы. Она подчеркнула, что у супругов был пятимесячный ребенок, который остался сиротой. Врачи забрали младенца в больницу.

Тело мужчины нашли на улице после сообщения екатеринбуржцев об обнаружении трупа. На место съехались оперативные службы.

URA.RU обратилось к представителям пресс-группы УМВД по Екатеринбургу и пресс-службы СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там не ответили на вопрос корреспондента.

Ранее очевидцы сообщили об обнаружении тела мужчины на крыльце офиса банка. На место приезжали силовики.